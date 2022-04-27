Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
3 часа назад

Лицо невесты отекло после посещения косметолога

Lenta.ru

Невеста Тамика Клеггетт из Австралии осталась с внешностью Франкенштейна после посещения косметолога. Соответствующий материал приводит издание The Sun.

Лицо невесты отекло после посещения косметолога
Фото: Lenta.ruLenta.ru

30-летняя жительница Перта рассказала, что записалась на восковую эпиляцию бровей и их окрашивание с помощью косметического карандаша. Однако в конце сеанса девушка обнаружила, что мастер для изменения цвета волосков без ее ведома использовала краситель, на который у клиентки аллергия.

По словам Клеггетт, в течение следующих четырех дней после процедуры в ее внешности произошли значительные изменения. Так, лицо австралийки настолько отекло и деформировалось, что в течение суток она не могла открыть глаза. Кроме того, в области ее бровей стали появляться волдыри и струпья. Героиня материала отметила, что ее вид пугал детей, которые сравнивали ее с Франкенштейном.

«По сути, мастер окрасила брови без моего разрешения. Мне стало так страшно. Я боялась, что пойду к алтарю с внешностью инопланетянина. Я бы лучше отменила свадьбу или сбежала»,

— призналась девушка, которой пришлось обратиться за помощью в больницу и три недели не ходить на работу, пока ее состояние не улучшилось.

Австралийка подчеркнула, что успела вернуть себе прежний внешний вид до того, как состоялась свадебная церемония.

Красота,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители