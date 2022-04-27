Лицо невесты отекло после посещения косметолога

По словам Клеггетт, в течение следующих четырех дней после процедуры в ее внешности произошли значительные изменения. Так, лицо австралийки настолько отекло и деформировалось, что в течение суток она не могла открыть глаза. Кроме того, в области ее бровей стали появляться волдыри и струпья. Героиня материала отметила, что ее вид пугал детей, которые сравнивали ее с Франкенштейном.