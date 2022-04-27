Лицо невесты отекло после посещения косметолога

Невеста Тамика Клеггетт из Австралии осталась с внешностью Франкенштейна после посещения косметолога. Соответствующий материал приводит издание The Sun.
30-летняя жительница Перта рассказала, что записалась на восковую эпиляцию бровей и их окрашивание с помощью косметического карандаша. Однако в конце сеанса девушка обнаружила, что мастер для изменения цвета волосков без ее ведома использовала краситель, на который у клиентки аллергия.
По словам Клеггетт, в течение следующих четырех дней после процедуры в ее внешности произошли значительные изменения. Так, лицо австралийки настолько отекло и деформировалось, что в течение суток она не могла открыть глаза. Кроме того, в области ее бровей стали появляться волдыри и струпья. Героиня материала отметила, что ее вид пугал детей, которые сравнивали ее с Франкенштейном.
«По сути, мастер окрасила брови без моего разрешения. Мне стало так страшно. Я боялась, что пойду к алтарю с внешностью инопланетянина. Я бы лучше отменила свадьбу или сбежала»,
— призналась девушка, которой пришлось обратиться за помощью в больницу и три недели не ходить на работу, пока ее состояние не улучшилось.
Австралийка подчеркнула, что успела вернуть себе прежний внешний вид до того, как состоялась свадебная церемония.