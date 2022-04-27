В какой цвет наиболее вредно красить волосы

Какая девушка не пробовала хотя бы раз в жизни окрасить волосы? Несмотря на то, что всем известно – химическое воздействие чрезвычайно вредит волосам – от бьюти-экспериментов это не останавливает. Однако задумывались ли вы, в какой цвет вреднее всего краситься?

Фото: Бэби.ру Бэби.ру

На этот вопрос как раз ответила врач-трихолог Анна Ляшенко, ставшая новой героиней популярного YouTube-шоу «10 глупых вопросов...».

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Хуже всего красить волосы в белый. Светлые красители все аммиачные. Когда волосы окрашиваются в светлый цвет, то пористость кутикулы увеличивается до 100%! Волосы становятся более хрупкими. История блондинок одинакова у всех. Если длинные волосы до попы систематически красить в светлый, то они будут становиться все короче и короче. Грубо говоря, ваши волосы будут постепенно превращаться в мочалку, – говорит эксперт.

Но что же делать, если вы уже окрасили волосы в светлый и хотите вернуть им блеск и здоровье? По словам врача-трихолога быстрый способ только один – стрижка. Если же вы не готовы срезать испорченные волосы, то должны позаботиться о тщательном домашнем уходе.

О домашнем уходе Ляшко высказалась подробно. В частности, эксперт рассказала, на что в-первую очередь необходимо обратить внимание при выборе шампуня.

Чем мыть, натуральным или ненатуральным шампунем, неважно. Требование одно – шампунь или мыло или любое другое моющее средство должно быть заводского производства.

По словам трихолога, помимо шампуня обязательно также использовать кондиционер или бальзам для волос.

Кондиционер для волос значительно облегчает рассчесывание. Он создает определенную пленку и словно выглаживает волос. Соответственно, волосы блестят, – поясняет врач.

Что касается питательных масок, то их необходимо наносить на волосы примерно раз в 7-10 дней.

Кстати, если у вас очень быстро пачкаются волосы, ни в коем случае нельзя переходить на ежеденевное использование шампуня для жирных волос, предупреждает Анна Ляшенко.