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2 часа назад

Кудри снова в моде

WomanHit.ru

В этом сезоне в тренде не идеальные голливудские локоны, а нарочито небрежные.

Кудри снова в моде
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

На весенне-летних показах мы заметили все варианты кудрей. Пышные пружинки а-ля Анджела Дэвис на шоу Versace, мятые гранж-кудри у Saint Laurent и волны из расплетенных кос на показе Hermes.

Традиционно летом будут в тренде так называемые пляжные или серферские волны. Они получаются, когда влажные после купания волосы сушит морской ветер. А в городе их поможет создать соляной спрей.

Кучеряво живете

Если от природы ваши волосы хоть чуточку склонны завиваться, стоит научиться ухаживать за ними по «кудрявому методу». Завитки станут более явными и структурированными.

Для этого забудьте о горячей укладке и фене. Переключитесь на ковошинг, то есть мойте голову не шампунем, а бальзамом или кондиционером.

Не трите пряди во время мытья и после. Просто дайте лишней влаге стечь, а когда локоны подсохнут, нанесите питательное масло или крем-уход.

Важно отказаться от средств для волос с силиконами и спиртом. Лучше делать ставку на натуральные масла.

Щетки и брашинги тоже можно убрать. Волосы рекомендуется разбирать пальцами или расческой с редкими зубьями.

Если же для создания кудрей вам требуются плойка или фен с брашингом, не забывайте про термозащитные продукты, которые образуют на поверхности волоса подобие пленки. В результате горячие приборы легче скользят по пряди, меньше повреждают ее и не вытягивают влагу изнутри.

Красота,
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