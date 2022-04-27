Кудри снова в моде

В этом сезоне в тренде не идеальные голливудские локоны, а нарочито небрежные.

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На весенне-летних показах мы заметили все варианты кудрей. Пышные пружинки а-ля Анджела Дэвис на шоу Versace, мятые гранж-кудри у Saint Laurent и волны из расплетенных кос на показе Hermes.

Традиционно летом будут в тренде так называемые пляжные или серферские волны. Они получаются, когда влажные после купания волосы сушит морской ветер. А в городе их поможет создать соляной спрей.

Кучеряво живете

Если от природы ваши волосы хоть чуточку склонны завиваться, стоит научиться ухаживать за ними по «кудрявому методу». Завитки станут более явными и структурированными.

Для этого забудьте о горячей укладке и фене. Переключитесь на ковошинг, то есть мойте голову не шампунем, а бальзамом или кондиционером.

Не трите пряди во время мытья и после. Просто дайте лишней влаге стечь, а когда локоны подсохнут, нанесите питательное масло или крем-уход.

Важно отказаться от средств для волос с силиконами и спиртом. Лучше делать ставку на натуральные масла.

Щетки и брашинги тоже можно убрать. Волосы рекомендуется разбирать пальцами или расческой с редкими зубьями.