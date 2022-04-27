Стилисты назвали укладку в стиле 90-х главным трендом лета

Звездные стилисты назвали укладку в стиле 1990-х годов главным трендом грядущего лета. Соответствующий материал появился на сайте издания Bustle.
Так, в теплом сезоне будет актуальна объемная укладка, обрамляющая лицо.
«Тренды всегда цикличны, и сейчас мы наблюдаем возрождение тенденций 90-х и нулевых. А с таким количеством новых продуктов и инструментов для укладки в наши дни образ из той эпохи стал еще более доступным, чем когда-либо прежде»,
— рассказала международный стилист бренда TRESemmé Жюстин Маржан.
Согласно материалу, упомянутая прическа подойдет любому типу волос.
«Для тонких волос используйте средства, обеспечивающие объем и фиксацию. А густые и вьющиеся можно укладывать утюжком»,
— отметил специалист по обучению парикмахерскому делу компании Alterna Тедди Камински.
В заключение эксперты дали несколько советов по созданию укладки. В первую очередь, необходимо высушить влажные волосы феном, проводя пальцами по всей длине. Затем — разделить пряди на три части и просушить каждую, подкручивая кончики вовнутрь. Чтобы придать прическе глянцевый блеск, стилисты рекомендуют использовать несмываемый уход-спрей и прочесать пряди пальцами или расческой-гребнем с редкими зубьями.