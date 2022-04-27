Стилисты назвали укладку в стиле 90-х главным трендом лета

«Тренды всегда цикличны, и сейчас мы наблюдаем возрождение тенденций 90-х и нулевых. А с таким количеством новых продуктов и инструментов для укладки в наши дни образ из той эпохи стал еще более доступным, чем когда-либо прежде»,