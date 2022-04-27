Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
2 часа назад

Стилисты назвали укладку в стиле 90-х главным трендом лета

Lenta.ru

Звездные стилисты назвали укладку в стиле 1990-х годов главным трендом грядущего лета. Соответствующий материал появился на сайте издания Bustle.

Стилисты назвали укладку в стиле 90-х главным трендом лета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в теплом сезоне будет актуальна объемная укладка, обрамляющая лицо.

«Тренды всегда цикличны, и сейчас мы наблюдаем возрождение тенденций 90-х и нулевых. А с таким количеством новых продуктов и инструментов для укладки в наши дни образ из той эпохи стал еще более доступным, чем когда-либо прежде»,

— рассказала международный стилист бренда TRESemmé Жюстин Маржан.

Согласно материалу, упомянутая прическа подойдет любому типу волос.

«Для тонких волос используйте средства, обеспечивающие объем и фиксацию. А густые и вьющиеся можно укладывать утюжком»,

— отметил специалист по обучению парикмахерскому делу компании Alterna Тедди Камински.

В заключение эксперты дали несколько советов по созданию укладки. В первую очередь, необходимо высушить влажные волосы феном, проводя пальцами по всей длине. Затем — разделить пряди на три части и просушить каждую, подкручивая кончики вовнутрь. Чтобы придать прическе глянцевый блеск, стилисты рекомендуют использовать несмываемый уход-спрей и прочесать пряди пальцами или расческой-гребнем с редкими зубьями.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители