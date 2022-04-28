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1 час назад

Как выбрать и хранить гель-лак для ногтей

Мир новостей

Гель-лак представляет собой средство, которое является гибридом лака для ногтей и геля, используемого для наращивания.

Как выбрать и хранить гель-лак для ногтей
Фото: PixabayPixabay

Рассматриваемое средство получило только лучшее из двух видов покрытий: с одной стороны его очень просто нанести на ноготь, а с другой - средство благотворно влияет на ногтевую пластину, укрепляя ее. Материал держится вплоть до 4 недель. Если у вас есть маникюрный салон, то рекомендуем купить гель лаки оптом, что позволяет вам сэкономить немалую сумму денег.

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В чем преимущества покрытия

Гель-лак сегодня пользуется очень большой популярностью Вот его основные преимущества:
  • средство держится очень долго - вплоть до 4 недель. Ни одно другое покрытие не может держаться настолько долго;
  • гель-лак не выцветает, а на протяжении всего периода носки прекрасно сохраняет глянцевую поверхность;
  • рассматриваемое покрытие надежно защищает ногтевую пластину от механического воздействия извне, укрепляет ее;
  • в обычных лаках и гелях может быть формальдегид, что оказывает негативное воздействие на организм человека. А вот гель-лак не содержит этого опасного компонента;
  • на поверхность гель-лака можно клеить стразы, объемные буквы, изображения и пр. Одним словом, гель-лак открывает перед вами широкий простор для фантазий;
  • рассматриваемое покрытие не имеет резкого запаха.

Как выбрать покрытие

При покупке гель-лака обратите внимание на следующие моменты:
  • густота. Можно выбрать как более, так и менее густые варианты. Только учтите, что менее густой материал придется наносить несколькими слоями;
  • кисть. Ее волоски не должны торчать в разные стороны. А форма может быть любой: веерной, ровной и пр.;
  • пигментированность. У правильного гель-лака должна быть более плотная текстура. Такой материал ложится в один слой;
  • запах. Обязательно понюхайте материал - запах не должен раздражать вас.

Правила хранения гель-лака

После покупки материала обязательно уделите внимание правилам хранения:
  • не ставьте материал на подоконник. Средство разрушается при длительном воздействии солнечного света. Поэтому поставьте флакон в каком-нибудь темном углу;
  • храните подальше от отопительных приборов. Гель-лак не переживет резких перепадов температуры;
  • ни в коем случае не трясите флакон. Из-за этого внутри образуются пузырьки воздуха, что негативно сказывается на процессе нанесения.

Гель-лаки могут храниться довольно долго - примерно 3 года. Не используйте материал, если срок его хранения истек.

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