Как выбрать и хранить гель-лак для ногтей

Рассматриваемое средство получило только лучшее из двух видов покрытий: с одной стороны его очень просто нанести на ноготь, а с другой - средство благотворно влияет на ногтевую пластину, укрепляя ее. Материал держится вплоть до 4 недель. Если у вас есть маникюрный салон, то рекомендуем купить гель лаки оптом, что позволяет вам сэкономить немалую сумму денег.