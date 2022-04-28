Девушка без ног попала на обложку модного журнала

Американская модель Лорен Вассер, лишившаяся ног из-за зараженного стафилококком тампона, попала на обложку французской версии модного журнала Elle. Соответствующий снимок появился в аккаунте издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, девушка снялась в мини-платье бренда Prada и черных туфлях, надетых поверх протезов. При этом образ дополнили ювелирные украшения компании Tiffany & Co.

«Моя сила в том, чтобы делиться ею с другими»,

— гласил текст обложки.

Публикация набрала более трех тысяч лайков и десятки комментариев. «Наша муза на этой неделе. Жительница Калифорнии, которая в 24 года пострадала от вызванного тампоном токсического шока и лишилась ног», — указали в аккаунте издания. В свою очередь, пользователи восхитились 34-летней моделью в комментариях. «Лорен, я ценю твое мужество! Продолжай в том же духе», «Отличная работа! Эта девушка прекрасна», «Таких обложек должно быть больше», «Горжусь!» — писали подписчики.