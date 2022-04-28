«Кольца Венеры»: почему они появляются и как их убрать

Многие ошибочно думают, что поперечные морщины на шее — это возрастное явление. Но они могут появиться даже у детей и подростков. Откуда берутся складки на шее и как от них избавиться, рассказывает эксперт по фейсбилдингу Марина Колягина.

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Марина Колягина — эксперт по фейсбилдингу и самомассажу лица, тренер по естественному омоложению.

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Причины появления колец

Если есть наследственная предрасположенность, то кольца могут появиться еще в детстве.

Другие возможные причины:

привычка смотреть в телефон, наклонив голову вниз;

неправильное положение шеи (особенно у тех, кто много сидит за компьютером);

спазм грудинно-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышцы;

истончение или избыток подкожно-жировой клетчатки;

фотостарение;

ослабление и провисание платизмы — подкожной мышцы шеи; резкая потеря или набор веса;

отсутствие ухода за кожей шеи и декольте.

В целом, основная причина их образования — особенность анатомического строения и естественные физиологические изменения в организме. Это нормально, как и целлюлит в начальной стадии (неярко выраженный). Но эстетически, конечно, горизонтальные линии на шее нравятся не всем и многие ищут способы, чтобы от них избавиться.

Нужно ли покупать отдельные средства для шеи и помогут ли «уколы красоты»?

Уход, который вы используете для лица, отлично подойдет и для шеи. Наносите пенку, тоник, крем и маски по массажным линиям: в середине шеи снизу вверх (центр, в зоне щитовидной железы, не трогайте), по боковым поверхностям — сверху вниз.

Когда кольца уже имеются, то патчи и кремы не уберут их. Если колец пока нет, то косметические средства можно и нужно применять для предупреждения их возникновения. В случае, если есть весомые внутренние причины для их появления, они все равно образуются на шее.

Не забывайте наносить солнцезащитное средство. Кожа шеи чаще всего открыта, как и кожа лица, поэтому подвержена более быстрому фотостарению.

Что касается филлеров, ботокса или инъекций на основе коллагена — в области шеи от них лучше отказаться. Это очень чувствительная зона с тонкой кожей, поэтому с ней нужно быть максимально осторожным. Ботокс может просто не оказать должный эффект, а филлер способен усугубить ситуацию.

Как убрать кольца при помощи упражнений и массажа?

Простое, но очень эффективное упражнение: одну ладонь положите на подбородок, вторую — на зону декольте. Если быть точнее — на область второго ребра. Растяните шею сначала в одну, затем в другую сторону. Придерживайте кожу в области ключиц одной рукой, а второй — оказывайте поддержку подбородку. Движения должны быть медленными и плавными. Упражнение можно делать в любом месте, даже на работе, так как вам понадобятся только руки и несколько свободных минут.

Хороши для мышц шеи и специальные массажеры. Ими можно достать до трапециевидной мышцы. Если причина возникновения колец в ней, то с помощью массажера можно хорошо ее расслабить и убрать спазм. Особенно если руками у вас не очень получается ее проработать. Обычно с такой сложностью сталкиваются женщины после 30 лет, когда гибкость тела снижается.

Полезно использовать в данном случае и валик для спины. Он поможет снять напряжение с мышц спины, а также расслабит мышцы лица и шеи. Лягте на твердую поверхность. Вытяните руки и ноги, пальцы на стопах и ладонях соедините. Валик положите перпендикулярно позвоночнику под лопатки и полежите так 5 минут. Для первого раза будет достаточно 2-3 минут.