Как вернуть блеск волосам после зимы

Профессор, токсиколог Михаил Кутушов и эксперт в сфере омоложения Юлия Чуприкова в беседе с «Лентой.ру» раскрыли, как волосы реагируют на смену погоды и изменения в организме. После зимы, по их словам, организм истощается, не в лучшем состоянии находятся и волосы, однако существуют несколько способов вернуть им блеск и красоту.

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Профессор обратил особое внимание россиян на то, что ломкость волос возникает не только из-за неблагоприятной экологической обстановки, погоды и плохого ухода, но и из-за иных причин: дефицита витаминов и болезни щитовидной железы.

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Стресс и болезни

«Перестройка организма с началом нового сезона, как стресс, пагубно влияет на организм. Тело тратит много энергии, истощается», — рассказала Юлия Чуприкова, добавив, что потеря волосами красоты является индикатором слабого здоровья. Во время стресса, по ее словам, замедляется циркуляция крови, и питание к корням волос перестает поступать: так создается эффект тугой резиновой шапочки, давящей на голову.

«Протестировать себя на стресс можно легко, — говорит эксперт в сфере красоты. — Ущипните себя за кожу головы. Если складочка не создается пальцами, значит, сейчас ваш организм напряжен».

Михаил Кутушов обратил внимание, что волосы меняются после таких значительных событий для организма, как роды, серьезные болезни, наступление старости.

Витамины в помощь

Токсиколог посоветовал проверить показатели в организме основных витаминов и минералов: особенно D3, В7, В12, ферритина, цинка и меди, общего белка.

«Следует проверить состояние щитовидной железы — ТТГ, Т3, Т4, антитела к ТПО и ТГ, УЗИ ЩЖ, — отметил эксперт. — После COVID-19 взлетают антитела или проявляется гипотериоз, из-за чего также могут страдать волосы».

Для подержания здоровья волос профессор посоветовал применять все, что может улучшить местную микроциркуляцию: массаж головы, расчесывание щеткой.

Массаж улучшит кровоток

Юлия Чуприкова рассказала, как делать массаж, используя каждую технику поочередно по 30 секунд.