MaxFactor уходит из России: что заменит зарубежные марки

28 апреля стало известно, что концерн Coty Inc. прекращает свою деятельность в России. Французско-американской компании принадлежат такие бренды парфюмерии, как Gucci, Calvin Klein, Hugo Boss, Chloe, Bottega Veneta, Burberry, Chlo, Marc Jacobs, Miu Miu, Alexander McQueen, а также косметика марок Rimmel, Max Factor. Кроме того, из России ушли или приостановили деятельность концерны и холдинги Unilever, L'Oreal, LVMH, Estee Lauder. Рассказываем, какие российские и белорусские бренды декоративной косметики помогут заместить опустевшую нишу на рынке.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Art Visage

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Легендарная российская марка бюджетной косметики, у которой можно приобрести средства для базового и простого макияжа. Лучший продукт бренда по мнению многих фанатов — прозрачный гель для бровей, который укладывает даже самые непослушные волосы.

art-visage.ru

Sergey Naumov

Многие фанаты косметики называют марку «первым российским люксом». Главный хит бренда — сияющие помады и блески, средства для создания стрелок и сияющие тени для век.

snaumov.com

«Самосвет»

Независимый бренд декоративной косметики из Санкт-Петербурга делает ставку на натуральность, природные ингредиенты и веганский состав. В ассортименте марки — средства для создания тона, цветных акцентов и сияния. Упаковку можно сдать на переработку или использовать для хранения, что большой плюс.

camocvet.ru

Krygina Cosmetics

Марка, созданная бьюти-блогером Еленой Крыгиной. Главное средство бренда — «конкриты» в тюбиках, которыми можно оформить все от бровей до губ. Другие отличные средства — фиксаторы для макияжа и рассыпчатые пигменты.

krygina.com

Luxvisage

Белорусская марка, любимая многими бьюти-блогерами за необычные средства с глиттером. Блестящие хайлайтеры, сияющие металлические тени, перламутровые помады — вот чем регулярно радует бренд своих покупательниц.

https://vk.com/luxvisage_belarus

BelorDesign

Бренд первым в Беларуси получил международный сертификат GMP, подтверждающий, что качество продукции соответствует международным стандартам. «Якоря» марки — сияющие хайлайтеры для эффекта влажной кожи, наборы румян и скульпторов, а также яркие помады в тюбиках.

https://vk.com/belor_design

L’atuage Cosmetic

На своем сайте бренд пишет, что L`ATUAGE Cosmetic — это «качественное сырье + квалифицированный персонал + технологичное оборудование + доступная цена». Стоит присмотреться к средствам для пышных бровей, натуральным румянам, а также многообразию цветных лаков.

https://vk.com/latuage

Relouis

Декоративная косметика со стойкими декоративными средствами. Хиты бренда — объемная тушь, жидкая матовая помада в нюдовых оттенках, тональный крем с витамином Е и крем-корректор морщин. Бренд не тестирует продукты на животных, придерживаясь принципа «этичной косметики», а также помогает бездомным животным найти дом.