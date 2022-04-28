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2 часа назад

Парикмахеры назвали способы восстановления волос после осветления

Lenta.ru

Парикмахеры назвали способы восстановления волос после осветления. Соответствующий материал появился на сайте издания Popsugar.

Как восстановить волос после осветления
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам звездного стилиста и соучредителя бренда Flawless by Gabrielle Union Ларри Симса, осветление — это нарушение пигментации волос. «По сути, пигмент в ваших локонах разрушается и становится слабее. Данная манипуляция влияет на внутреннюю структуру волос», — объяснил эксперт.

В беседе с изданием парикмахер Келси Лин рассказала, как определить степень повреждения обесцвеченных прядей. «Самый простой способ определить, испорчены ли ваши волосы обесцвечиванием, — понаблюдать, растекается ли краситель по прядям. Если да, то, вероятнее всего, они испорчены», — пояснила специалистка. Кроме того, Лин отметила, что волосы, которые подверглись осветлению, становятся жесткими, тонкими и пушистыми.

В заключение Симс дал несколько советов, как восстановить поврежденные пряди после похода к колористу. По его мнению, необходимо включить в повседневный уход больше кондиционирующих средств.

«Избегайте высоких температур и сушите волосы естественным образом без фена и полотенца. Обязательно наносите на волосы несмываемый кондиционер, чтобы они оставались увлажненными»,

— порекомендовал эксперт.

В марте блогерша Моника перечислила распространенные ошибки при уходе за волосами. В первую очередь пользовательница сети посоветовала отказаться от воздействия высоких температур. По ее словам, вред структуре волос наносят утюжок, фен и плойка.

Красота,
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