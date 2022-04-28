Как восстановить волос после осветления

Парикмахеры назвали способы восстановления волос после осветления. Соответствующий материал появился на сайте издания Popsugar.
По словам звездного стилиста и соучредителя бренда Flawless by Gabrielle Union Ларри Симса, осветление — это нарушение пигментации волос. «По сути, пигмент в ваших локонах разрушается и становится слабее. Данная манипуляция влияет на внутреннюю структуру волос», — объяснил эксперт.
В беседе с изданием парикмахер Келси Лин рассказала, как определить степень повреждения обесцвеченных прядей. «Самый простой способ определить, испорчены ли ваши волосы обесцвечиванием, — понаблюдать, растекается ли краситель по прядям. Если да, то, вероятнее всего, они испорчены», — пояснила специалистка. Кроме того, Лин отметила, что волосы, которые подверглись осветлению, становятся жесткими, тонкими и пушистыми.
В заключение Симс дал несколько советов, как восстановить поврежденные пряди после похода к колористу. По его мнению, необходимо включить в повседневный уход больше кондиционирующих средств.
«Избегайте высоких температур и сушите волосы естественным образом без фена и полотенца. Обязательно наносите на волосы несмываемый кондиционер, чтобы они оставались увлажненными»,
— порекомендовал эксперт.
В марте блогерша Моника перечислила распространенные ошибки при уходе за волосами. В первую очередь пользовательница сети посоветовала отказаться от воздействия высоких температур. По ее словам, вред структуре волос наносят утюжок, фен и плойка.