8 свежих ароматов для майских свиданий

Яркая пряная композиция или сладковатый запах цветочного сада никогда не сравнятся с деликатным и нежным ароматом чистоты. Чем пахнет свежесть и когда такой парфюм лучше носить — рассказываем в нашем материале.

Фото: Екатерина Ширинкина/WMJ.ru Екатерина Ширинкина/WMJ.ru

Так сложилось исторически, что запах — важный элемент образа и общего восприятия человека. Наиболее притягательными и располагающими к своему обладателю являются ароматы, ассоциирующиеся с чистотой. Они крайне ненавязчивы, сидят близко к телу, редко обладают шлейфом и дарят ощущение комфорта и ухоженности.

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Как пахнет чистота?

Следует различать разные направления свежих ароматов. Часто это запах свежевыстиранного белья с легким оттенком стирального порошка или мыла. Но вполне это может быть сладковатый привкус свежескошенной травы с фруктово-арбузными нотами. Или и вовсе морская тематика с присущей ей солоноватой прохладой.

Как бы то ни было, наиболее популярными являются композиции с акватическими нотами. Появлению этого семейства парфюмерии (их еще называют водными духами) мы обязаны 1980 годам. В этот период появился культ красивого человеческого тела и запрос общества на легкость и нежность. Ароматы этой группы считаются несколько фантазийными, так как невозможно вычленить отдельные ноты и парфюм звучит единой композицией. Его структура состоит из цитрусового аккорда в начале композиции и амбрового в конце, а дополнением выступают древесные нотки с примесью свежих цветов и фруктов. Что касается легких цветочных композиций — это не томная тубероза или гвоздика, чаще всего это полевой букет, смешанный с кристально чистым воздухом. Прохладное прозрачное звучание делает его нежным и тонким на теле.

Популярной нотой ароматов чистоты является озон. Это абстрактный аккорд, передающий запах свежего воздуха после дождя. Именно он добавляет парфюму «зеленые» прохладные оттенки и отлично оттеняет амбровые нотки базы.

Когда носить и кому подойдет?

Весенний и летний сезон — прекрасное время для легких парфюмов. В этот период совершенно не хочется перегружать свои рецепторы посторонними тяжелыми ароматами, а есть стремление наслаждаться цветущей окружающей природой. Дело в том, что свежие ароматы чаще всего выпускаются в формате туалетной воды или одеколона, соответственно, не являются стойкими и требуют достаточно частого обновления. Также такая пирамида подойдет любителям спорта и тем, кто часто общается с большим количеством людей. Они всегда подчеркивают тонкий вкус своего обладателя и не вызывают негативного восприятия у окружающих.

Что касается возраста, то свежие легкие парфюмы не имеют ограничений и по большей части выступают как ароматы унисекс, то есть одинаково хорошо сидят как мужчинах, так и на женщинах.