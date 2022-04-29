Как выглядеть дорого без особых затрат

В одном из интервью Рената Литвинова рассказывала, что во время учебы в институте не могла позволить себе лишних покупок. Ее гардероб состоял из черной юбки, черного платья и белой блузы, при этом звезда уверяет, что и тогда ее стилем восхищались.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Согласны с актрисой и имиджмейкеры: по их словам, чтобы выглядеть дорого совсем не обязательно опустошать семейный бюджет и скупать последние коллекции модных дизайнеров. Достаточно знать несколько правил, которые сделают образ роскошным.

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Встречают по одежке

Отношение к нарядам в последние годы стало куда более демократичным, чем раньше. Сейчас даже богатые и знаменитые девушки позволяют себе отправиться в театр в джинсах, появиться на светском мероприятии в простой футболке. При этом они всегда выглядят с иголочки!

Чтобы смотреться дорого, составляйте основу гардероба из простых вещей, которые популярны, независимо от моды и трендов. Веяния переменчивы, а классика актуальна всегда. Белая хлопковая рубашка, брюки и джинсы прямого кроя, тренч и кожаная куртка без лишней фурнитуры должны стать идеальной базой любого образа.

Откажитесь от фейков: подделка, даже очень качественная, рано или поздно будет замечена, поэтому обратите внимания на изделия неизвестных брендов. Они стоят недорого, а сморятся лучше реплики.

А главное, дорогая женщина всегда заботится о себе, поэтому выбирает наряды, в которых ей удобно. Забудьте о том, что красота требует жертв, ищите комплекты, которые не жмут, не доставляют неудобств, не мешают движению. Ваша пластика не должна быть ограничена неудобным пиджаком или слишком глубоким декольте на платье.

Прическа всему голова

Блестящие, здоровые волосы заставляют девушек чувствовать себя увереннее даже без макияжа. Пусть это станет правилом: не выходить на улицу с грязной головой. Забудьте бабушкины наставления о том, что волосы стоит мыть раз в неделю! Современные шампуни и бальзамы точно не наносят вреда локоном, поэтому используйте их так часто, как это необходимо.

Образ, который смотрится дорого, не предполагает ярких оттенков, поэтому выбирайте окрашивание близкое по тону к вашему натуральному цвету. Необязательно отдавать кругленькую сумму за сложные техники тонирования, достаточно подкрашивать локоны, чтобы они смотрелись более живыми и здоровыми.

Стрижка и укладка тоже играют огромную роль в создании роскошного образа. Они должны быть спокойными и естественными. Подравнивайте кончики, чтобы избежать секущихся волос, не используйте лишние укладочные средства. Легкая волна, выпрямленные локоны или аккуратное каре всегда смотрятся более выигрышно, чем затейливая прическа.

И еще: забудьте о резинках для волос, они всегда дешевят образ, даже тщательно продуманный. Забавные плюшевые заколки или удобные пружинки носите дома, а если очень хочется сделать хвост на выход, скройте резинку прядью своих волос.

Магия макияжа

Стилисты считают, что макияж может исправить или испортить любой образ, именно поэтому Мэрилин Монро не обходилась без яркой помады, а Одри Хепберн — без фирменных стрелок.

Главное правила дорого мейкапа: подчеркивать достоинства, а не скрывать недостатки. Косметика — это камуфляж и не нож пластического хирурга, она не сможет подарить вам аккуратный нос или резкие скулы. Поэтому забудьте о тяжелых тональных средствах, скульптурировании и желании перекроить лицо.

Позаботьтесь о том, чтобы кожа выглядела сияющей и здоровой, увлажните ее до нанесения основы, а затем воспользуйтесь тональным флюидом со светоотражающими частичками или BB-кремом. Главное, не создать эффект маски, он может испортить любое лицо.

Бобби Браун уверяла, что румяна — главный продукт в косметичке любой девушки. Они подарят свежий вид, омолодят и сделают привлекательнее. Идеальный тон — оттенок пыльной розы, он отлично смотрится и на блондинках, и на брюнетках. Наносите румяна, отступив около трех сантиметров от носа, легким движением. Продукт должен располагаться не выше скуловой косточки и не ниже ноздрей.

Макияж глаз тоже не займет много времени: достаточно припудрить веко, прорисовать линию роста ресниц так, чтобы стрелочка была незаметной при открытом глазе и накрасить ресницы. Ограничьтесь одним слоем туши, чтобы избежать эффекта паучьих лапок.

Руки женщины — лицо женщины

В шутке «чем сложнее у девушки маникюр, тем меньше у нее занятий» есть доля правды. Да, мастера предлагают тысячи вариантов дизайна, от милых и трогательных до сложных и почти не носибельных.

Но если вы решили создать образ роскошной женщины, от креативного маникюра придется отказаться. Выбирайте форму, приближенную к натуральной: мягкий квадрат или овал. Если хотите носить длинные ногти, пусть они будут миндальной формы: стилеты и квадрат смотрятся слишком агрессивно.