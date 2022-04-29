Лучшие российские бренды косметики — не хуже импортных

Косметические бренды, к которым за много лет все привыкли, один за одним объявляют о том, что уходят с российского рынка. Первая эмоция — негодование — да как так-то?! Но когда эмоции стихают, всегда находится выход. Российские бренды косметики вполне могут послужить достойной альтернативой многим привычным маркам. «Рамблер» рассказывает о российских брендах косметики, которые ни в чем не уступают импортным аналогам.

Фото: burst.shopify.com burst.shopify.com

Российская уходовая косметика

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Конечно, начинать нужно всегда с ухода за кожей. И здесь российским потребителям есть из чего выбирать.

Краснополянская косметика

Бренд, который может похвастаться не только собственным производством. Сырье они тоже выращивают сами на собственной ферме: лаванда, ромашка, васильки, липа — все растет недалеко от популярного среди горнолыжников и сноубордистов поселка Красная Поляна.

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Там же открылся первый магазин, где можно купить мыло, шампуни, гели для душа, кремы для глаз и лица, молочко для тела и всевозможные гидролаты. Сейчас косметика доступна в том числе на популярных маркетплейсах.

Don’t Touch My Skin

Все началось с блога, в котором химик Адель Мифтахова рассказывала о косметических ингредиентах и их влиянии на кожу. Постепенно увлечение переросло в собственную косметическую марку. Главная фишка — забота о чувствительной коже, поэтому косметика не содержит ароматизаторов, красителей и эфирных масел, способных вызвать раздражение или аллергию.

Botavikos

Российский бренд органической косметики предлагает косметику для лица, тела и волос — iампуни, кондиционеры, маски для волос, сыворотки, мисты с высоким содержанием натуральных компонентов. Производители подчеркивают, что их продукция не тестируется на животных.

Art&Fact

Еще один российский бренд, который пользуется большой популярностью у российских блогеров и инфлюенсеров. Многие оценили сухое масло для тела, которое наносится после душа, моментально впитывается и возвращает коже мягкость и красоту. Для каждого типа кожи бренд предлагает двухфазные наборы неинвазивной карбокситерапии. Любители кислот и витаминов в составе также найдут для себя интересные косметические средства.

Laboratorium

Маски для лица и рук в красивых жестяных тюбиках, твердые шампуни, всевозможные средства для ванны и душа — все продается в эстетичных и удобных упаковках, которые могут украсить интерьер ванной комнаты.

PxHere

Кстати, бренд подчеркивает свою этичность по отношению к экологии: на производстве сортируют мусор, используют подлежащую переработке упаковку, а кроме того сотрудничают с местными фермерскими хозяйствами.

Levrana

Бренд Levrana придумала и запустила семейная пара. Сначала они варили мыло из натуральных ингредиентов, но за девять лет выросли так, что теперь они объединяют семь экобрендов, выпускающих косметику, еду и даже одежду. Косметические средства Levrana не содержат силиконов и парабенов, а также не тестируются на животных.

Какава Красота

Этот бренд появился благодаря популярному персонажу. Косметика Сантаны Новиковой, образ которой создает блогер Стас Круглицкий, отличается в первую очередь прекрасным неймингом. Скрабец для тела «Эпидермовица» или шиммер для ваннки «Звездная ты!» — ну кто откажется такое попробовать?

Живица

Мануфактура натуральной косметики и мыла «Живица» когда-то начинала с производства мыла, но сейчас бренд предлагает массу средств для лица, тела и волос. Например, твердые шампуни с натуральным составом, которые действительно промывают волосы и оставляют их мягкими. Некоторые даже отказываются от использования бальзамов и кондиционеров, когда начинают мыть волосы этими шампунями.

Natura Siberica

Продукцию этой марки можно найти буквально везде, хотя в обычных супермаркетах ассортимент, как правило, ограничен средствами для волос и гелями для душа. Но в косметических магазинах можно найти массу интересных продуктов для ухода за кожей. А кроме того, у бренда есть детская линейка средств с хорошими составами.

Декоративная косметика из России

Средства для макияжа хороши в первую очередь тем, что они смываются. Это значит, что экспериментировать можно практически бесконечно, то есть пока не устанешь.

Art Visage

Легендарный гель для бровей этой марки по-прежнему удерживает свои лидерские позиции, во многом благодаря привлекательной цене и высокому качеству. Бренд появился в 1998 году, и за эти годы стал одним из самых крупных в России.

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Кроме геля для бровей, стоит обратить внимание на линейку консилеров, кремовые румяна, фломастеры для бровей, палетки теней и помад с разными текстурами.

PROMAKEUP laboratory

Бренд позиционирует свою косметику как продукты для профессионалов, с которыми могут справиться и новички. У марки есть собственные лаборатория и фабрика, где создают и выпускают косметические средства.

Eva Mosaic

Еще один популярный и доступный косметический бренд с богатой историей. В нем можно найти все необходимые для макияжа продукты, а кроме декоративной косметики, бренд предлагает и уходовую, например, гели и пенки для умывания, тоники, маски и кремы.

Divage

Один из самых популярных российских брендов, у которого кроме собственного производства сеть из 9500 торговых точек, расположенных по всей стране.

PxHere

Divage выпускает как монопродукты, так и палетки, в которых сочетаются разные средства, например, палетка для коррекции лица с румянами, хайлайтером, тенями для век и бровей разной текстуры и фиксирующей пудрой — буквально целая косметичка в одной палетке по вполне доступной цене.

Sergey Naumov

Это собственный бренд популярного российского визажиста Сергея Наумова. А началось все с того, что однажды он смешал помаду для редактора журнала Glamour Оксаны Он. Помада произвела фурор. С 2013 года линейка средств серьезно расширилась, и сейчас в марке можно купить примерно все: нелипкие блески для губ с увлажняющим эффектом, румяна и тени с гениальной растушевкой, синюю тушь с вау-эффектом, накладные стрелки и много чего еще.

Romanovamakeup

Еще один известный российский визажист, который считает, что если хочешь сделать хорошо, нужно делать самому. Ольга Романова продолжает красить людей и хорошо знает, какими должны быть идеальные косметические средства. Косметика бренда производится на фабриках Германии, Италии и Южной Кореи. А кроме косметики в марке можно найти кисти для нанесения макияжа и накладные ресницы из натурального материала.

Krygina Cosmetics

Когда-то Елена Крыгина просто красила людей, потому завела блог, в котором объясняла, какими средствами и как красить себя, а сейчас у нее собственная студия макияжа в центре Москвы, магазин косметики и собственный бренд. Главные продукты марки — конкриты всевозможных цветов, которые можно смешивать, наслаивать, растушевывать и использовать для макияжа глаз, бровей, губ, создавая самые невероятные образы.

OK Beauty

Молодой российский бренд косметики, который подкупает разнообразием и доступностью. Бренд делает ставку на многофункциональность. Так, матовые тинты можно использовать и как помаду, и как румяна. А кроме декоративной косметики бренд предлагает уходовую, например, кремы для тела, скрабы, а также средства для волос.

САМОСВЕТ

Конечно, в первую очередь у бренда с таким названием стоит попробовать хайлайтер. Ну а кроме, бренд выпускает увлажняющие масла, минеральные помады и румяна, кремовые мультифлюиды, стики для губ, щек и век.