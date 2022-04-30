Очень интимно: 3 нежных правила ухода за зоной бикини

Давайте для начала убедимся, что никаких гинекологических проблем у вас не существует. Для этого нужно сдать все необходимые анализы — их список вам выдаст врач-гинеколог, которого, мы не сомневаемся, вы в обязательном порядке посещаете раз в полгода. Если в зоне бикини вы ощущаете дискомфорт, то визит к доктору может быть внеплановым.

Фото: COTTONBRO/ PEXELS COTTONBRO/ PEXELS

Если же никаких проблем нет (мы на это надеемся), то применяйте все те же принципы ухода, что и за любой другой зоной: очищение, увлажнение и питание.

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1. Очищение

Начнем с первого пункта — очищения. Помните: для ухода за зоной бикини необходимы специальные средства — здесь обычный гель для душа и мыло точно не подойдут. Ведь в интимной зоне у нас — кислая среда, а у того же мыла — щелочная. Поэтому использование обычного средства для умывания грозит нарушением микрофлоры и созданием условий для размножения опасных бактерий.

Выход один: использовать специализированные пенки и гели. У них более щадящий состав, а также отсутствует щелочь, которая снижает кислотность. Еще важно: при выборе средства изучите состав и лучше откажитесь от покупки средств в SLS (ПАВ) и отдушками.

Например, гель для интимной гигиены INTIMATE от Jully bee содержит молочную кислоту и экстракт прополиса и обладает сбалансированным уровнем pH 4,1, что помогает поддерживать естественную микрофлору интимной зоны. Также это натуральное средство способствует восстановлению кожи, деликатно очищает, увлажняет и успокаивает чувствительную кожу. Эффективен в период гормональных изменений и во время беременности.

Молочная кислота содержится и в составе Геля для интимной гигиены от MIXIT. Нежно очищать кожу помогают также экстракт ромашки (успокаивает и смягчает чувствительную кожу, уменьшает раздражение, является природным антисептиком), экстракт мелиссы (тонизирует, освежает, улучшает микроциркуляцию крови, нормализует обменные процессы), экстракт зеленого чая (имеет антиоксидантную, противовоспалительную активность, очищает от шлаков и токсинов). Гель рекомендован для ежедневного применения.

2. Увлажнение и питание

Ежедневное средство для тело тоже лучше выбрать специализированным. Современные тенденции, например, различные виды эпиляции и поздняя беременность требуют новых решений непатологического дискомфорта интимной зоны вроде неприятного запаха, повышенной чувствительности и сухости. До последнего времени при всем богатстве выбора на рынке не было специализированного бренда, который решал эти проблемы. Можно найти немало секс-брендов или продукциею интимной гигиены с сугубо медицинским назначением, однако качественных дерматокосметических средств с эстетическим уклоном, отвечающих всем ожиданиям покупателей, в данной категории не существовало. Именно поэтому появление французской марки Woman Essentials, созданной в партнерстве с Национальным центром научных исследований Франции, стало в некотором смысле бьюти-прорывом. Бренд использует инновационный подход, комбинирующий сразу три области — дермокосметику, гинекологию и биотехнологии, а все продукты тестируются in vitro на 3D-моделях искусственной кожи.

Главным компонентом всех средств Woman Essentials стала пурпурная орхидея (Ochidée Bio-Régénérante). Это растение было выбрано благодаря своим мощным восстанавливающим, противовоспалительным и увлажняющим свойствам. В основе тканей орхидеи обнаружены уникальные полифенолы, подавляющие ферменты, которые вызывают разрушение клеточного матрикса и его основных компонентов (коллаген, эластин).

Именно орхидея является основным компонентом Успокаивающего разглаживающего BB бальзама для тела и интимного ухода Baume de Beauté. Также в числе ингреденитов — масло жожоба, глицерин и экстрактом кокосовое масло. Этот бальзам, моментально впитываясь, снимает раздражение, смягчает и увлажняет кожу. А также предупреждает возрастные изменения и стимулирует клеточную регенерацию, сохраняет упругость кожи и придает ей естественную гладкость. Благодаря использованию бальзама кожа в зоне бикини становится мягкой и шелковистой, подобно лепестку розы, что позволяет каждой из нас чувствовать себя нежной и сексуальной.

Бальзам идеален для восстановления кожи после беременности и в случае воздействия внешних раздражающих факторов (эпиляция, узкое нижнее белье, хлорированная вода и т. д.). Способствует заживлению рубцов после кесарева сечения, эпизиотомии, разрезов кожи, лазерных и других процедур. Лечебный ингредиент аллантоин в составе имеет противовоспалительные свойства и подходит для самых деликатных зон, включая подмышки и зону бикини.

3. Белье

Особое внимание стоит уделить белью. Синтетические трусики, пусть даже они будет от известного бренда и модного фасона, лучше отложить в сторону. Их если и можно надевать, то разве что на романтическое свидание, для постоянной носки они точно не подходят. Синтетика создает благоприятную среду для размножения бактерий, что вам точно не нужно.

Если говорить о фасоне, то также стоит запрятать подальше стринги. Во-первых, они могут натирать и раздражать интимную зону. Ну а во-вторых, это уже вообще не тренде.