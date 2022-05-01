Как нужно правильно ухаживать за волосами

Дерматолог-косметолог Александр Быканов рассказал о главных правилах по уходу за волосами. При заботе о волосах многие забывают о том, что необходимо в первую очередь уделять внимание коже головы.

Чаще всего проблемы с волосами начинаются именно из-за этого. Важно правильно выбирать шампунь в его составе могут быть сульфаты, а вот красителей и ароматизаторов лучше избегать. Не следует брать шампуни с агрессивными компонентами, говорится в статье издания "Медик Форум". После мытья волос применяйте кондиционер. Это средство успокоит чешуйки кутикулы и сделает волосы гладкими. Если окрашиваете волосы, не стоит экономить на красителях. Если же сделать этого не получается, лучше вообще отказаться от изменения цвета волос.