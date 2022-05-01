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2 часа назад

Дерматолог рассказал, как нужно правильно ухаживать за волосами

Крестьянская жизнь

Дерматолог-косметолог Александр Быканов рассказал о главных правилах по уходу за волосами. При заботе о волосах многие забывают о том, что необходимо в первую очередь уделять внимание коже головы.

Как нужно правильно ухаживать за волосами
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Чаще всего проблемы с волосами начинаются именно из-за этого. Важно правильно выбирать шампунь в его составе могут быть сульфаты, а вот красителей и ароматизаторов лучше избегать. Не следует брать шампуни с агрессивными компонентами, говорится в статье издания "Медик Форум". После мытья волос применяйте кондиционер. Это средство успокоит чешуйки кутикулы и сделает волосы гладкими. Если окрашиваете волосы, не стоит экономить на красителях. Если же сделать этого не получается, лучше вообще отказаться от изменения цвета волос.

Сведите к минимуму горячие гаджеты для волос - утюжки, щипцы и прочее. Фен использовать можно, но только в теплом режиме. При этом обязательно применяйте термозащиту. Не следует делать слишком тугие хвосты, если хотите, чтобы волосы остались густыми.

Красота,
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