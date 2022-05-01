Психологи выяснили, как макияж меняет отношение к женщинам

Красивые женщины с макияжем кажутся более агрессивными, а некрасивые - лучшими лидерами, выяснили психологи из Университета Чарльза Стерта в Австралии. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Personality and Individual Differences.

Исследователи пригласили 110 женщин, которые должны были оценить 70 фото женских лиц с макияжем и их же, но ненакрашенных. Участницы отвечали на вопросы о том, насколько привлекательными им кажутся эти лица, насколько агрессивной могла бы быть женщина на фото в споре и насколько выражены ее лидерские качества. Оказалось, женщины с макияжем в среднем воспринимались как более привлекательные и агрессивные. При этом красивые женщины с макияжем воспринимались как менее способные к лидерству, а некрасивые - более.

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Затем ученые предложили еще 472 женщинам порассматривать лица и красивых, и некрасивых женщин с макияжем и без, и ответить на вопросы о собственной красоте, самооценке и конкурентоспособности на брачком рынке. Те, кто высоко оценивал свою привлекательность для других, вид красивых лиц с макияжем приводил к более низкой оценке собственной внешности. На тех же, кто изначально считал свои шансы не слишком высокими, чужая красота на восприятие собственной не влияла.

"Когда привлекательные женщины наносят макияж, другие женщины воспринимают их как более агрессивных в межличностном плане. Когда менее привлекательные женщины наносят макияж, другие женщины воспринимают их как лучших лидеров. Что касается женщин, выносящих такие суждения, то именно те женщины, которые считают себя очень привлекательными, как правило, наиболее чувствительны к тому, накрашены другие женщины или нет - и эти очень привлекательные женщины склонны считать себя менее привлекательными после просмотра других женских лиц с макияжем",

- рассказали авторы работы.