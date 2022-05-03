Как правильно подобрать серьги по типу лица

Амбассадор элегантного стиля Ксения Райская дает немало полезных советов своим подписчицам. Причем рассказывает блогер не только о моде на одежду, но и не обделяет вниманием аксессуары и даже украшения. Например, знаете ли вы как выбрать серьги, которые подойдут вашему типу лица?

Ксения Райская уверена, что выглядеть стильно и дорого под силу любой женщине. Надо лишь приложить немного усилий и правильно оценить свои достоинства, чтобы выгодно их подчеркнуть. Оказывается, носить серьги — это тоже наука.

«Серьги — это украшения, которые могут не просто дополнить любой наряд, но и подчеркнуть природную красоту вашего лица и даже немного подправить те моменты, которые вас в нем могут не устраивать», — пишет в социальных сетях Ксения.

К примеру, обладательницам треугольной формы лица, как у Дженнифер Лопес, отлично подойдут округлые или длинные серьги. А вот к квадратной форме лица, которым славится Анджелина Джоли, хорошо бы выбирать удлиненные модели, визуально смягчающие черты. Украшений, имеющих четкую геометрическую форму лучше избегать.

Круглой форме лица хорошо подойдут длинные серьги, а обладательницы овальной формы лица — счастливицы, ведь могут носить совершенно любые украшения в ушах. Им идет любая форма и длина сережек.

Надо признать, что история появления моды на серьги пестрит разнообразием. Уже в древней Азии семь тысяч лет назад делали серьги. Но, если у египтян и ассирийцев это украшение было символом богатства и статуса, то в Риме серьги обличали раба.