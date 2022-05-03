Названы весенне-летние тренды в маникюре

О весенне-летних трендах в маникюре рассказала «Мослентой» основательница сети салонов красоты и маникюра в Москве «Маникюрофф» Ирина Голубовская.

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«Выделить какой-то исключительный тренд этого весенне-летнего сезона непросто. Скорее это история, перетекающая из года в год», — сказала Голубовская.

Среди тенденций она выделила градиентный маникюр-омбре, кислотные оттенки и светоотражающий гель-лак в разнообразных вариациях.

Французский маникюр Голубовская назвала всесезонным. В классическом варианте его выполняют в естественных оттенках, однако тона могут меняться в зависимости от моды и времени года. Кроме того, всегда актуально покрытие нюдовых оттенков — неярких, приглушенных, близких по цвету к человеческой коже.

«Набирает популярность наращивание, причем различных форм. Наращивание — это про красоту, ухоженность, про моментальную коррекцию формы ногтей и рук. Поэтому для многих наращивание является аналогом волшебной палочки», — рассказала эксперт.