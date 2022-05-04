Модель показала фото без ретуши и восхитила поклонников

Модель Бри Ленеган продемонстрировала целлюлит и округлый живот на фото без ретуши и восхитила поклонников. Ее публикацией в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заинтересовалась редакция Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Поклонница бодипозитива разместила серию снимков в белье, на которых показала подписчикам обратную сторону идеальных публикаций в соцсетях. На одних фото девушка позировала, выбирая наиболее выгодные ракурсы, а на других расслабляла тело.

Ленеган использовала различные приемы, которые позволяют казаться стройнее на фото: втягивала живот, выгибала спину и отводила бедра назад. После чего блогерша сравнила получившийся результат с кадрами, сделанными в более естественных позах. На последних был заметен целлюлит, растяжки, складки и объемный живот.

«Если вам нравится ваша фигура только в определенном положении, то это не любовь к себе, а самообъективация. Мне нравятся соцсети, но здесь все стараются казаться лучшей версией себя. По этой причине многие люди сравнивают себя с другими»,

— отметила модель.

Lenta.ru