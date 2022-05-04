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2 часа назад

Секреты ухода за ломкими ногтями

Lenta.ru

Руководитель сети салонов красоты Вера Мирошниченко раскрыла секреты ухода за ломкими ногтями. В беседе с «Лентой.ру» она порекомендовала россиянам первым делом позаботиться о защите ногтей, которые за зиму становятся истощенными, расслоившимися и с микротрещинами.

Секреты ухода за ломкими ногтями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Косметолог назвала лаки с витаминами главной защитой ломких и больных ногтей. Без покрытия, по ее словам, они быстро теряют влагу и становятся беззащитными перед агрессивными факторами окружающей среды.

Мирошниченко обратила внимание, что витамины А и F питают ногтевую пластину, предотвращают расслаивание; витамин Е питает, придает блеск и способствует активному росту.

По словам эксперта, кроме витаминов, указанных на упаковке, продукт не должен содержать таких вредных веществ, как формальдегид. Она призвала отдать предпочтение продукции с маркировкой 7 free, означающей отсутствие в составе средства семи потенциально опасных токсичных веществ.

«Чтобы избежать сухости и появления заусенцев, применяйте специальные масла и желе-кондиционеры, которые можно наносить до полного впитывания. Выбирайте средства с натуральными компонентами и не забывайте о массаже. Это простая и приятная процедура обеспечит приток крови и питательных веществ к основанию ногтей, поможет клеткам пластины полноценно сформироваться»,

— рассказала косметолог.

Вера Мирошниченко также напомнила, что весной следует активно увлажнять кожу рук. Для этого подходят легкие крема или лосьоны.

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