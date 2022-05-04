Из каких продуктов можно сделать полезную маску для лица

Полезную маску для лица можно сделать из обычных продуктов под рукой. Об этом рассказала дерматокосметолог, визажист Елена Власова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, из подручных средств можно сделать «Маску Клеопатры». Эта маска имеет 3 функции: омолаживающий, подтягивающий и очищающий.

Для приготовления такой маски потребуются три главных компонента: овсянка, яйца и оливковое масло холодного отжима. Овсяные хлопья перемалываются в муку в кофемолке и смешиваются с яичным желтком и несколькими каплями оливкового масла. Можно добавить немного лимонного сока или сливок.

Перед нанесением такой маски нужно умыться очищающим средством, например, пенкой, молочком или гелем. Далее стоит распарить лицо при помощи махрового полотенца, смоченного в горячей воде. Маску нанести можно также после принятия ванной.

— Наносим масочку, первый слой — от 5-7 минут, она подсыхает, и наносится второй слой. Массирующими движениями размешиваем и наносим третий с таким же интервалом - от 5-7 минут, и смываем прохладной водичкой,