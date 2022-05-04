Парикмахер раскрыл пользу уксуса для волос

Парикмахер раскрыл пользу яблочного уксуса для красоты волос. Соответствующий материал появился на сайте портала Glamour.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Стилист и международный педагог по волосам бренда R+Co Зак Уотсон заявил, что высокое содержание щелочи в шампунях повреждает кутикулу волоса, в результате чего локоны становятся ломкими и сухими. По его словам, яблочный уксус способен нормализовать их pH баланс, который влияет на их гладкость и мягкость. Помимо этого, продукт препятствует вымыванию пигментов.

«Вы получаете интенсивный блеск благодаря осветляющим свойствам яблочного уксуса — это идеальное средство для окрашенных в блонд волос»,

— объяснил эксперт.

В беседе с изданием Уотсон также отметил, что яблочный уксус также удерживает влагу в волосах. Благодаря этому свойству данный продукт помогает обладательницам вьющихся прядей избавиться от пушистости и сохранить их естественную текстуру.

Кроме этого, по мнению специалиста, упомянутое средство полезно не только для самих волос, но и для кожи головы.

«Антибактериальное действие яблочного уксуса глубоко очищает волосяные фолликулы, уменьшает воспаления и зуд, устраняет перхоть и жирность, придает волосам силу и прочность»,

— уточнил специалист.