Блогерша самостоятельно осветлила корни и лишилась волос

Блогерша Джесс Кент хотела сэкономить время и деньги и осветлила корни самостоятельно, вследствие чего лишилась волос. На ее видео в соцсети обратили внимание в издании The Sun.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Жительница Австралии поделилась опытом обесцвечивания волос в домашних условиях, которое привело к их сильному травмированию и выпадению. По словам юзерши, после первой попытки ее волосы остались прокрашены неоднородно, поэтому она повторила процедуру еще раз через два дня. Кроме того, Кент призналась, что оставила химикат для воздействия на слишком долгое время, что могло привести к дополнительному повреждению. После второго окрашивания девушка нанесла восстанавливающую маску, распределяя которую, обнаружила, что волосы выпадают клочьями.

Отмечается, что она немедленно обратилась за помощью к профессионалам, но было уже слишком поздно. Парикмахер заявил, что волосы рвутся ввиду хрупкости. В результате Кент осталась с небольшим пучком сильно поврежденных обесцвеченных волос.

По словам героини материала, единственной причиной, по которой она не впала в истерику, является шок и отрицание. Она подчеркнула, что больше никогда не будет производить окрашивание без помощи специалистов. «Пусть это будет вам уроком — не повторяйте моих ошибок», — предупреждает пользовательница соцсети.