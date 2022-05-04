Cтилист рассказала об уходе за волосами в переменчивую погоду

«Маски можно использовать хоть каждый день, но тогда стоит сокращать время выдержки. Если же волос мало, они непористые и не держат объем, можно не использовать ничего или совсем небольшое количество маски нанести на концы. Тут дело в том, что маска утяжеляет»,