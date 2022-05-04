Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

Cтилист рассказала об уходе за волосами в переменчивую погоду

Мослентаиещё 1

Об уходе за волосами в период переменчивой погоды «Мосленте» рассказала парикмахер-стилист столичного салона красоты премиум-класса «Империя» Екатерина Щеглова.

Cтилист рассказала об уходе за волосами в переменчивую погоду
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт настоятельно рекомендует своим клиентам, в том числе и мужчинам, использовать маски для волос, а не бальзамы и кондиционеры во время мытья головы. Это средство полезнее и при наличии седины: оно смягчает волосы, помогает им лучше ложиться.

«Лично я и в жизни, и в работе использую только маски. Вижу в этом больше смысла. Конечно, бальзамы и кондиционеры не запрещены, однако они подойдут только тем, у кого не окрашены волосы»,

— сказала Щеглова. Стилист добавила, обладателям сухих волос также следует сконцентрировать свое внимание на масках.

«Маски можно использовать хоть каждый день, но тогда стоит сокращать время выдержки. Если же волос мало, они непористые и не держат объем, можно не использовать ничего или совсем небольшое количество маски нанести на концы. Тут дело в том, что маска утяжеляет»,

— рассказала собеседница «Мосленты». Щеглова напомнила, что маску нельзя наносить на корни — только по длине. Она подчеркнула, что в целом уход за волосами не зависит от сезона, однако при переменчивой погоде стоит быть особенно внимательными к их состоянию.

Красота,Екатерина Щеглова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители