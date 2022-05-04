Cтилист рассказала об уходе за волосами в переменчивую погоду

Об уходе за волосами в период переменчивой погоды «Мосленте» рассказала парикмахер-стилист столичного салона красоты премиум-класса «Империя» Екатерина Щеглова.
Эксперт настоятельно рекомендует своим клиентам, в том числе и мужчинам, использовать маски для волос, а не бальзамы и кондиционеры во время мытья головы. Это средство полезнее и при наличии седины: оно смягчает волосы, помогает им лучше ложиться.
«Лично я и в жизни, и в работе использую только маски. Вижу в этом больше смысла. Конечно, бальзамы и кондиционеры не запрещены, однако они подойдут только тем, у кого не окрашены волосы»,
— сказала Щеглова. Стилист добавила, обладателям сухих волос также следует сконцентрировать свое внимание на масках.
«Маски можно использовать хоть каждый день, но тогда стоит сокращать время выдержки. Если же волос мало, они непористые и не держат объем, можно не использовать ничего или совсем небольшое количество маски нанести на концы. Тут дело в том, что маска утяжеляет»,
— рассказала собеседница «Мосленты». Щеглова напомнила, что маску нельзя наносить на корни — только по длине. Она подчеркнула, что в целом уход за волосами не зависит от сезона, однако при переменчивой погоде стоит быть особенно внимательными к их состоянию.