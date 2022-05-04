Парикмахер назвал трендовое окрашивание для брюнеток

В качестве примера «кассетной брюнетки» Смит привел американскую актрису Оливию Родриго и фотомодель Меган Фокс. Кроме того, Смит выделил еще несколько знаменитостей, которые недавно отказались от светлых локонов и перекрасилась в темный цвет. Среди них — британская актриса Лили Джеймс, американская актриса Зои Дойч и певица Дуа Липа, которая специально для церемонии «Оскар 2022» выкрасилась в платиновую блондинку, а через несколько дней снова вернулась в «кассетную брюнетку».