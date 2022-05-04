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1 час назад

Парикмахер назвал трендовое окрашивание для брюнеток

Lenta.ru

Парикмахер и международный креативный директор по окрашиванию Evo Hair Том Смит назвал новый тренд в окрашивании волос для брюнеток. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

Парикмахер назвал трендовое окрашивание для брюнеток
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о технике «кассетная брюнетка» — метод окрашивания темно-каштановых волос в черный цвет, который напоминает оттенок пленки от кассеты.

«Данный способ придает локонам объем и глубину»,

— объяснил эксперт.

В качестве примера «кассетной брюнетки» Смит привел американскую актрису Оливию Родриго и фотомодель Меган Фокс. Кроме того, Смит выделил еще несколько знаменитостей, которые недавно отказались от светлых локонов и перекрасилась в темный цвет. Среди них — британская актриса Лили Джеймс, американская актриса Зои Дойч и певица Дуа Липа, которая специально для церемонии «Оскар 2022» выкрасилась в платиновую блондинку, а через несколько дней снова вернулась в «кассетную брюнетку».

В завершение специалист посоветовал читателям портала перед окрашиванием обратить внимание на холодные цвета без рыжих и теплых оттенков. По словам Смита, при определенном освещении они должны переливаться голубыми бликами.

Красота,Том Смит,Меган Фокс,
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