Кейт Миддлтон раскрыла секрет идеальной кожи

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон раскрыла простое средство для ежедневного ухода за кожей, передает издание Express.

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Оказывается, чтобы добиться увлажненной и сияющей кожи, она каждый вечер использует масло шиповника.

По словам специалистов, это масло имеет множество преимуществ для женской красоты. Оно помогает осветлить темные пятна, увлажняет кожу и обладает противовоспалительными свойствами. Также масло шиповника можно использовать для увлажнения волос, поскольку оно содержит 80% незаменимых жирных кислот.