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52 минуты назад

Кейт Миддлтон раскрыла секрет идеальной кожи

Мир24

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон раскрыла простое средство для ежедневного ухода за кожей, передает издание Express.

Кейт Миддлтон раскрыла секрет идеальной кожи
Фото: Adrian Dennis/PA Images/ТАССAdrian Dennis/PA Images/ТАСС

Оказывается, чтобы добиться увлажненной и сияющей кожи, она каждый вечер использует масло шиповника.

По словам специалистов, это масло имеет множество преимуществ для женской красоты. Оно помогает осветлить темные пятна, увлажняет кожу и обладает противовоспалительными свойствами. Также масло шиповника можно использовать для увлажнения волос, поскольку оно содержит 80% незаменимых жирных кислот.

Кроме того, известно, что герцогиня любит использовать полотенца из фланели. Эта ткань является идеальным вариантом для одновременного очищения кожи и ее мягкого отшелушивания.

Красота,Кейт Миддлтон,
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