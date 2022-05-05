Названы способы избавиться от неприятного запаха тела

Диетолог Джанет Коулман назвала способы избавиться от неприятного запаха тела. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

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Эксперт рекомендует пересмотреть свой рацион. Это связано с тем, что запах тела нередко зависит от пищи. Например, при обильном употреблении продуктов, богатых серой, тело может пахнуть тухлыми яйцами. Иногда появление неприятного запаха провоцируют кофеин, специи, острый соус и алкоголь. «Острая пища и алкоголь усиливают потоотделение. Поэтому, если вы планируете провести время в кругу родных и близких, стоит отказаться от этих продуктов», — посоветовала Коулман.

Стресс и прием некоторых лекарств также вызывают повышенное потоотделение и, соответственно, усиливают неприятный запах тела. Чтобы этого избежать, специалисты советуют меньше нервничать по пустякам и не принимать медицинские препараты без необходимости.