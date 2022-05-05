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1 час назад

Маша Цигаль назвала тренды этой весны

Весной стоит обновлять свой гардероб. О том, что сейчас в моде рассказала стилист Мария Цигаль.

Маша Цигаль назвала тренды этой весны
Фото: федералпрессфедералпресс

Цвета и принты

Главным цветом этого года считается оттенок Very Peri. Фуксия тоже считается цветом года, причем не только для женщин, но и для мужчин.

«Пудровые цвета, которые ввел в моду несколько сезонов назад Канье Уэст, продолжают быть актуальны. Но все-таки главенствуют яркие, солнечные оттенки», – поделилась Цигаль.

В моде сейчас цветочные принты и «тай-дай».

Обувь

«Бояться кроссовок абсолютно не нужно, лучше бы все боялись постоянно ходить на высоких каблуках. Высокие каблуки уже давно потеряли актуальность. Да, конечно, есть бессмертная классика, но и она подходит не на каждый день», – отметила стилист.

Красота,Маша Цигаль,
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