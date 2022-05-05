Маша Цигаль назвала тренды этой весны

Весной стоит обновлять свой гардероб. О том, что сейчас в моде рассказала стилист Мария Цигаль.
Главным цветом этого года считается оттенок Very Peri. Фуксия тоже считается цветом года, причем не только для женщин, но и для мужчин.
«Пудровые цвета, которые ввел в моду несколько сезонов назад Канье Уэст, продолжают быть актуальны. Но все-таки главенствуют яркие, солнечные оттенки», – поделилась Цигаль.
В моде сейчас цветочные принты и «тай-дай».
«Бояться кроссовок абсолютно не нужно, лучше бы все боялись постоянно ходить на высоких каблуках. Высокие каблуки уже давно потеряли актуальность. Да, конечно, есть бессмертная классика, но и она подходит не на каждый день», – отметила стилист.