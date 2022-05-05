Стилист назвал стрижку из 1960-х трендом лета

Парикмахер и стилист Ларри Кинг назвал стрижку из 1960-х главным трендом грядущего лета. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

По словам эксперта, в теплом сезоне будет актуальна стрижка флип — один из вариантов боба с завитыми наружу кончиками. Данная прическа стала популярна в 1960-х благодаря бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди и американской актрисе Мэри Тайлер Мур. «Тогда их фирменные образы копировали миллионы женщин», — рассказал Кинг.

В беседе с изданием специалист отметил, что флип отлично смотрится с длиной до подбородка и не требует больших усилий во время укладки. «Сделайте пробор посередине, разгладьте локоны круглой щеткой и приподнимите концы наверх с помощью лака для волос», — объяснил эксперт.

В заключение Кинг посоветовал поэкспериментировать с вариантами укладки вышеупомянутой прически, чтобы придать ей более современный вид. Например, он рекомендует зафиксировать передние пряди заколками, зачесать волосы назад или остричь косую челку.