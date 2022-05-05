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36 минут назад

Стилист назвал стрижку из 1960-х трендом лета

Lenta.ru

Парикмахер и стилист Ларри Кинг назвал стрижку из 1960-х главным трендом грядущего лета. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

Стилист назвал стрижку из 1960-х трендом лета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, в теплом сезоне будет актуальна стрижка флип — один из вариантов боба с завитыми наружу кончиками. Данная прическа стала популярна в 1960-х благодаря бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди и американской актрисе Мэри Тайлер Мур. «Тогда их фирменные образы копировали миллионы женщин», — рассказал Кинг.

В беседе с изданием специалист отметил, что флип отлично смотрится с длиной до подбородка и не требует больших усилий во время укладки. «Сделайте пробор посередине, разгладьте локоны круглой щеткой и приподнимите концы наверх с помощью лака для волос», — объяснил эксперт.

В заключение Кинг посоветовал поэкспериментировать с вариантами укладки вышеупомянутой прически, чтобы придать ей более современный вид. Например, он рекомендует зафиксировать передние пряди заколками, зачесать волосы назад или остричь косую челку.

В апреле парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами. По словам мастера, главным правилом является отказ от затягивания прядей в тугие пучки и хвосты. Она отметила, что подобные прически создают сильное натяжение у корней и способствуют выпадению волос. Кроме того, парикмахер рассказала, что не стоит сушить мокрые волосы махровыми полотенцами и выпрямлять поврежденные волосы горячим утюжком.

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