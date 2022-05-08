Почему сладкое вредит коже и ускоряет старение

О вреде сахара пишут много, особенно когда разговор касается лишнего веса. Хотя избыток сахара негативно влияет практически на все органы и системы, обменные процессы и даже провоцирует преждевременное старение. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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По мнению ученых, высокое потребление сахара приводит к ускоренному старению. Это связано с изменением за счет избытка углеводов структуры коллагена, что снижает эластичность кожи и формирует морщины.

У людей с лишним весом старение также происходит быстрее. Килограммы прибавляют годы визуально, а обменные процессы замедляются.

Колебания глюкозы в плазме, изменения жирового метаболизма и дефицит витаминов провоцируют более раннее старение за счет образования свободных радикалов, повреждающих ткани. Не менее отрицательно на изнашивание организма влияют токсичные продукты обмена веществ. С возрастом они обезвреживаются медленнее и труднее, что постепенно формирует необратимые возрастные изменения.

Чтобы затормозить старение лица и тела, стоит снижать потребление сахара в повседневном питании. Так как отказаться от сахара полностью не получится, ведь его добавляют во многие продукты, о которых вы даже не догадываетесь. Например, в обезжиренные продукты, готовая еда и соусы.