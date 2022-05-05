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55 минут назад

Кудрявые прически названы главным трендом весны

Lenta.ru

Стилисты назвали кудрявые прически главным трендом весеннего сезона. Соответствующее сообщение появилось на сайте издания Glamour.

Какие прически стали трендом главным трендом весны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов, весной будут актуальны прически под названием «бахрома». Согласно материалу, она является одной из разновидностей укладок с пышными кудрями с пробором посередине.

При этом эксперты отметили, что к «бахроме» необходимо обязательно отстричь челку. «Челка полностью соответствует натуральной текстуре кудрявых волос, и сейчас это главный тренд! Не забывайте ее постригать время от времени в соответствии с вашей формой лица и длиной прядей», — объяснила парикмахер Шарлотта Менса.

В беседе с изданием основатель The Curl Bar London Ниа Петтитт рассказал, что «бахрома» с челкой вызвали ажиотаж со стороны модниц из-за своей универсальности. «Эффектная прическа, которая идеально подходит как днем, так и вечером. Она может придать вашим волосам объем. Однако при стрижке челки учитывайте форму завитков», — предупредила она.

Раннее в мае модный редактор Glamour Эль Тернер рассказала о вернувшейся в моду прическе из 1990-х годов. По мнению журналистки, косички вновь обрели популярность, но в новых вариациях: например, модницы украшают косы заколками или собирают их в тугие хвосты.

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