Какие прически стали трендом главным трендом весны

Стилисты назвали кудрявые прически главным трендом весеннего сезона. Соответствующее сообщение появилось на сайте издания Glamour.

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По словам специалистов, весной будут актуальны прически под названием «бахрома». Согласно материалу, она является одной из разновидностей укладок с пышными кудрями с пробором посередине.

При этом эксперты отметили, что к «бахроме» необходимо обязательно отстричь челку. «Челка полностью соответствует натуральной текстуре кудрявых волос, и сейчас это главный тренд! Не забывайте ее постригать время от времени в соответствии с вашей формой лица и длиной прядей», — объяснила парикмахер Шарлотта Менса.

В беседе с изданием основатель The Curl Bar London Ниа Петтитт рассказал, что «бахрома» с челкой вызвали ажиотаж со стороны модниц из-за своей универсальности. «Эффектная прическа, которая идеально подходит как днем, так и вечером. Она может придать вашим волосам объем. Однако при стрижке челки учитывайте форму завитков», — предупредила она.