Женщина сделала «бедра Кардашьян» и рассказала о последствиях

Блогерша Сайра Хан потратила сотни тысяч рублей на процедуры ради бедер, как у телезвезды Ким Кардашьян, и рассказала о последствиях манипуляций. О ее преображении сообщили журналисты The Sun.

51-летняя Хан призналась, что ей не нравилась нижняя часть тела и чаще всего она прятала ее под бесформенной одеждой. По этой причине женщина сделала безоперационное увеличение ягодиц, при котором вводят жир из разных зон посредством инъекций.

Процедура обошлась юзерше в 2500 фунтов стерлингов (около 203 тысяч рублей), а результат, по ее словам, изменил ее жизнь. Рассказывая о последствиях, Хан подчеркнула, что стала намного увереннее в себе. Манипуляция избавила девушку от целлюлита, помогла ей обрести округлые бедра и ягодицы. Для достижения такого эффекта пациентке пришлось ежедневно заниматься спортом, соблюдать питьевой режим и диету — и все это на протяжении нескольких месяцев.

Героиня материала отметила, что после преображения ее отношения с мужем стали крепче, в частности, он не перестает делать комплименты ее фигуре.

«Я больше не стесняюсь себя! И не трачу время впустую, подбирая одежду, которая сидит определенным образом»,