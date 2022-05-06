Какие процедуры можно и нельзя делать весной

Весна – время преображения. Какие же процедуры можно делать в этот период, чтобы почувствовать себя королевой, а от каких стоит воздержаться, чтобы не навредить себе и своей внешности. Ответ – в новом материале на Passion.ru.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Яна Карамышева, Врач-косметолог, врач-дерматолог, эксперт клиники «СМ-Косметология»

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В весенне-летний период рекомендуется тщательно планировать свои визиты к специалистам. В это время погода постоянно меняется, солнце становится более активным, и кожа попадает в период межсезонья и частого перепада температур. В это время она нуждается в особом уходе и защите.

Какие процедуры не стоит делать весной

Лазерные шлифовки и пилинги

Прежде всего, в этот период стоит отказаться от агрессивных процедур с повреждением верхнего слоя кожи и созданием раневой поверхности. К ним относятся разные виды шлифовок, в том числе Co2 шлифовки и шлифовки на аппарате Fraxel, а также агрессивные механические и химические пилинги. В сочетании с весенним солнцем они могут спровоцировать появление пигментации, а кожа будет тяжело и медленно восстанавливаться. Также стоит отказаться от пилингов, включающих в себя компоненты, для лечения пигментации кожи.

Фототерапия

К ограничениям среди процедур в весенне-летний период относятся также те, которые работают на устранение или уменьшение сосудистой стенки, лечение купероза, устранение пигментных пятен с помощью фотоустановок или аппаратов ВBL. Если же курс лечения продолжается и от процедур никак нельзя отказаться, необходимо избегать прямых солнечных лучей и использовать средства с высоким SPF-фактором.

Микроигольчатый RF-лифтинг

Аппаратная методика, которая отлично себя зарекомендовала, но в весенне-летний период требует аккуратного использования – микроигольчатый RF-лифтинг на аппарате Scarlet S. При ее использовании в теплое время года требуется защита от ультрафиолетовых излучений и использование кремов с SPF фактором не менее 35. После проведения процедуры происходит сокращение кожного лоскута, что и дает лифтинг эффект, более открытый взгляд, уменьшение количества и глубины морщин, а также сужение пор и формирование красивой, ровной и здоровой кожи лица.

Процедуры, которые приветствуются в весенне-летний период

Биоревитализация и биорепарация

Прежде всего это биоревитализация и биорепарация с разной концентрацией гиалуроновой кислоты и дополнительными усиливающими компонентами, такими как витамины, пептиды, маннитол, тригалоза, янтарная кислота и др. для освежения кожи лица, увлажнения и сияния, а также для устранения и разглаживания морщинок. Эти процедуры особенно полезны весной, так как кожа особенно обезвожена и нуждается в заботе и питании. Они назначаются только доктором индивидуально для каждого пациента в протоколе лечения, потому что все препараты разные, с разными схемами, глубиной введения и целями.

Плазмотерапия

Прекрасный результат по восстановлению и заживлению кожи дает плазмотерапия, которая может проводиться курсом (по назначению врача и после результатов анализов на предмет противопоказаний). Она обладает омолаживающим и коллагено-стимулирующим действием. Дает освежающий эффект и уплотняет кожу, способствует рассасыванию последствий угревых высыпаний.

Биоревитализация и биорепарация вместе с плазмотерапией могут быть подготовкой к аппаратным методикам, которые тоже не имеют сезонного лимита. Они работают на лифтинг мягких тканей средней и нижних трети лица и могут сочетаться между собой в зависимости от показаний, возраста пациента, типа старения.

SMAS-лифтинг

Следующая процедура, которая дает заметные качественные результаты и отлично подходит для проведения весной и летом – это SMAS-лифтинг. Ультразвуковое микрофокусированное воздействие на глубокие слои кожи с целью укрепления и лифтинга средней и нижней части лица и возвращения ему прежней архитектоники и форм. Эта процедура хорошо сочетается с биоревитализацией, плазмотерапией и с коллагено-стимуляцией, потому что, объединяясь, методики усиливают действия друг друга и результат сохраняется долгое время.

Процедуры с препаратами с коллаген- стимулирующим действием

Весной особо полезны процедуры с препаратами с коллаген-стимулирующим действием.

Это препараты, которые сами восполняют коллаген в коже разных зон лица, либо стимулируют естественное образование собственного коллагена организмом пациента, исходя из его генетической программы, наличия или сочетания генов. Это возможно определить с помощью генетического теста.

Также степень образования коллагена зависит от дефицитных состояний организма пациента. Именно поэтому мы регулярно проводим чекапы, для того чтобы увеличивать результативность процедур.