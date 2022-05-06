Девушка стала мыться раз в неделю и рассказала о преимуществах

Блогерша с никнеймом reindrrop стала ходить в душ раз в неделю и рассказала о преимуществах своего решения. На соответствующий TikTok-ролик обратило внимание издание The Sun.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Девушка объяснила, что начала мыться реже, потому что ей не нравится данная водная процедура. Кроме того, юзерша поступает подобным образом в целях экономии времени.

«Нагревание воды, выполнение всех необходимых действий в душе, выход из него, ожидание, пока мои волосы высохнут»,

— описала героиня материала энергозатратный, по ее мнению, порядок действий.

Вдобавок блогерша призналась, что ей неприятно ощущать влажные волосы на голове, однако она не может пользоваться феном, поскольку не переносит его шум из-за сенсорных нарушений.

При этом героиня материала поделилась плюсами, которые она выделила при сокращении частоты водных процедур. По словам reindrrop, состояние ее кожи улучшилось. Помимо этого, блогерша заявила, что расход воды и траты на уходовые средства и товары для гигиены существенно сократились.