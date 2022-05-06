Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
2 часа назад

41-летняя мать затмила дочь привлекательной внешностью

Lenta.ru

Блогерша Джулия Хэтч из США пожаловалась, что мужчины встречаются с ней ради знакомства с ее матерью. На соответствующий TikTok-ролик обратило внимание издание Daily Star.

41-летняя мать затмила дочь привлекательной внешностью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тиктокерша рассказала, что пользователи оказались взволнованы внешностью ее 41-летней матери Эмбер Ланкастер, которую ранее заметили в соцсетях девушки. Американки сняли несколько совместных видео, где женщина продемонстрировала стройную фигуру, объемные длинные локоны и гладкую кожу. В свою очередь, зрители заявили в комментариях, что Ланкастер выглядит молодо и сексуально, тем самым затмевая дочь. Также они просили Хэтч удалиться из кадра и шутили о том, не нужен ли ей отчим. «У тебя новый подписчик, благодаря твоей матери», — написал один из юзеров.

При этом 21-летняя девушка призналась, что мужчины приглашают ее на свидания только потому, что таким образом хотят стать ближе к ее привлекательной родственнице.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители