41-летняя мать затмила дочь привлекательной внешностью

Тиктокерша рассказала, что пользователи оказались взволнованы внешностью ее 41-летней матери Эмбер Ланкастер, которую ранее заметили в соцсетях девушки. Американки сняли несколько совместных видео, где женщина продемонстрировала стройную фигуру, объемные длинные локоны и гладкую кожу. В свою очередь, зрители заявили в комментариях, что Ланкастер выглядит молодо и сексуально, тем самым затмевая дочь. Также они просили Хэтч удалиться из кадра и шутили о том, не нужен ли ей отчим. «У тебя новый подписчик, благодаря твоей матери», — написал один из юзеров.