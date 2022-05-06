Экстремальную диету Ким Кардашьян критикуют в Сети

В понедельник прошел бал Института Костюма, также известный как бал Met Gala. Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян пришла в винтажном платье, которое принадлежало Мэрилин Монро. В этом платье голливудская актриса спела легендарную песню Happy Birthday, Mr. President на сорокалетии президента Дж. Ф. Кеннеди. Полупрозрачное изделие, украшенное стразами, было сшито дизайнером Жаном Луи и стоило $1440.
Во время красной ковровой дорожки Ким рассказала прессе, что мечтала повторить образ кинозвезды. Однако она не влезала в оригинальное платье. Перешивать изделие запретили в музее. Кардашьян призналась, что ради образа ей пришлось сбросить больше 7 кг всего за три недели.
«Мне казалось, что Мэрилин довольно фигуристая. Но я понимала, что в каких-то местах я буду больше, чем она, в других — меньше», — отметила Ким
Чтобы влезть в платье, Кардашьян не жалела себя.
«Два раза в день я надевала костюм-сауну и бегала на беговой дорожке. Я полностью исключила сахар и углеводы, ела только овощи и белок. Я не морила себя голодом, но диета была очень строгая», — отметила Ким.
Пользователи Сети посчитали, что подобное обращение с телом — не повод для гордости. Подписчики отметили, что за Ким следит в том числе молодое поколение, которое может посчитать такой резкий сброс веса нормой. Вот что писали пользователи в Twitter.
«Независимо от того, сколько вы занимаетесь спортом, потеря 7 кг за три недели вредна для здоровья».
«Напоминание всем: вам не нужно садиться на диету, чтобы влезть в ЛЮБОЕ платье. Вы не должны праздновать, что потеряли 7 кг за 3 недели. Вы не должны делиться подробностями о том, как вы нездорово похудели, с крупным журналом».
«Стыдно рекламировать тот факт, что вам пришлось сбросить 7 кг, чтобы влезть в платье Мэрилин Монро! И прямо перед сезоном выпускных… не стоит побуждать подростков к жесткой диете, чтобы влезть в платье! Подумай о своих дочерях!».
О ситуации высказалась актриса Лили Рейнхарт, известная по сериалу «Ривердейл».
«Открыто признать, что моришь себя голодом ради Met Gala. Когда ты прекрасно знаешь, что миллионы молодых мужчин и женщин смотрят на тебя, как на пример, прислушиваются к каждому твоему слову. Пройтись по красной ковровой дорожке и дать интервью, где говоришь, как сильно ты хочешь есть, потому что весь месяц не ела углеводы… и все это, чтобы влезть в чертово платье? Пожалуйста, прекратите поддерживать этих глупых, вредных знаменитостей, весь образ которых вращается вокруг их тел», — написала актриса в соцсетях.