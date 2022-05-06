Экстремальную диету Ким Кардашьян критикуют в Сети

«Открыто признать, что моришь себя голодом ради Met Gala. Когда ты прекрасно знаешь, что миллионы молодых мужчин и женщин смотрят на тебя, как на пример, прислушиваются к каждому твоему слову. Пройтись по красной ковровой дорожке и дать интервью, где говоришь, как сильно ты хочешь есть, потому что весь месяц не ела углеводы… и все это, чтобы влезть в чертово платье? Пожалуйста, прекратите поддерживать этих глупых, вредных знаменитостей, весь образ которых вращается вокруг их тел», — написала актриса в соцсетях.