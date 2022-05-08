13 простых способов выглядеть моложе своих лет

Когда женщине говорят, что она великолепно выглядит, для нее это будет лучшим комплиментом в любом возрасте. Ну а сами женщины, какими бы бодипозитивными себя не считали, будут стремиться к тому, чтобы выглядеть моложе своих лет. «Рамблер» собрал простые способы, которые могут помочь в этом непростом деле.

Фото: PxHere PxHere

Режим дня

Видео дня

Кому-то это может показаться скучным, но стоит приучить себя к определенному расписанию, как уставший организм ответит благодарностью в виде прилива сил и хорошего настроения. Сон — это основа здоровья, молодости и красоты. Постарайтесь ложиться каждый раз в одно и то же время. Если в комнате недостаточно темно, а с улицы слышны посторонние звуки, используйте шторы, блокирующие свет, маску для глаз и беруши. Позаботьтесь также о том, чтобы матрас и подушка были удобными. Поверьте, это будет отличной инвестицией в собственное здоровье.

Уход за кожей

Слово рутина чаще всего используется, когда говорят о чем-то скучном и малоприятном. Но некоторые действия должны стать рутинными, чтобы можно было рассчитывать на хороший результат. Пусть рутина станет вашей привычкой. Не ложитесь спать, пока не смоете макияж, пользуйтесь увлажняющим кремом или сывороткой. Обращайте внимание на состав косметических средств, некоторые ингредиенты, например, спирт, сушат кожу и подчеркивают тем самым возрастные изменения.

PxHere

Кстати, не забывайте ухаживать и за кожей рук, они все время на виду. Во время уборки и мытья посуды надевайте перчатки, эта полезная привычка поможет защитить кожу от раздражающего действия бытовой химии. А крем для рук должен прописаться на кухне, прикроватной тумбе и в каждой вашей сумочке.

Защита от солнца

Большинство людей любят, когда светит яркое солнце, и расстраиваются, когда начинается дождь. Но не стоит доверчиво подставлять лицо обманчиво ласковым лучам. Ультрафиолет способствует ускоренному старению кожи, чтобы этого избежать нужно ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом. Кремы с SPF помогут предотвратить появление пигментных пятен и преждевременное старение.

Много воды

Увлажняющие и питательные кремы прекрасно работают, но не всесильны. Если вы не будете достаточно пить, клеткам просто неоткуда будет взять воду, которая обеспечивает все метаболические процессы в организме. Вода влияет и на внешнее вид кожи, волос, ногтей, но и на состояние внутренних органов и мышц. На самом деле нет необходимости выпивать восемь пресловутых стаканов воды в день, просто держите на видном бутылку с водой и делайте по глотку каждый раз, когда вспомните об этом.

Кстати, часто люди принимают жажду за голод и вместо того, чтобы попить, начинают есть. Не торопитесь, когда вам захочется что-нибудь съесть, сначала выпейте стакан воды и посмотрите на реакцию организма. Если чувство голода прошло, значит это была жажда.

Правильное питание

Не всегда, чтобы восполнить дефициты, необходимо прибегать к всевозможным витаминным комплексам и БАДам. Врачи рекомендуют сначала сдать анализы, чтобы убедиться, что в организме действительно не хватает определенных витаминов и микроэлементов. Если выраженных дефицитов нет, нужно скорректировать питание. Меньше простых углеводов — выпечки и сладкого, и больше белка, клетчатки и правильных жиров.

PxHere

Увеличьте употребление овощей и фруктов, а также ягод, не отказывайтесь от мяса, птицы и рыбы. Заправляйте салаты растительными маслами.

Красивая осанка

Просто подойдите в зеркало и сразу же посмотрите на себя, не принимая специально какую-то определенную позу. Скорее всего перед собой вы увидите человека с поднятыми к ушам плечами, сутулой спиной и впалой грудной клеткой. А теперь попробуйте опустить плечи вниз и расправить их, вы заметите, что грудь стала выше, а подбородок отлип от межключичной ямки. Конечно, надолго в таком положении задержаться не получится, как только вы забудете об этом, тело примет привычное положение. Что делать? Все очень просто и сложно одновременно. Достаточно выполнять упражнения на расслабление шеи и раскрытие грудной клетки и научиться правильно дышать. А сложность в том, что делать их нужно регулярно.

Физкультура

На самом деле заниматься нужно всем понемногу, для прекрасного самочувствия важны регулярные силовые тренировки, а также пилатес или йога. Выбирайте тот вид физической нагрузки, которая по душе. Когда упражнения войдут в привычку, вы не захотите пропускать тренировку.

PxHere

Но кроме регулярных тренировок важна и ежедневная активность. Обратите внимание, столько шагов вы делаете ежедневно. Сейчас почти все смартфоны имеют такую функцию. Старайтесь чаще гулять и больше ходить пешком. Попробуйте отказаться от лифта.

Макияж

Декоративная косметика способна творить чудеса. Самое главное — не забывать ее смывать. В ночное время кожа должна отдыхать и получать питание. Откажитесь от сухих текстур, способных подчеркивать морщинки, в пользу кремовых.

PxHere

Не бойтесь использовать хайлатер, его можно добавлять даже в привычный увлажняющий крем, чтобы подсветить все лицо. Также капельку хайлайтера можно нанести на внутренний уголок глаза, чтобы взгляд более выразительным и открытым.

Форма бровей

Об этом стоит сказать отдельно. Брови буквально способны сформировать лицо, поэтому так важно, чтобы их форма вам подходила. Не торопитесь выщипывать их самостоятельно, лучше обратитесь к мастеру. Это не самая дорогая процедура, но эффект будет заметен сразу же.

Время на медитацию

Кто-то скажет — что за ерунда такая, и крупно ошибется. Не у всех получается сразу, здесь, во-первых, важен настрой, а во-вторых, нужно время. Найдите 15 минут, в которые вы точно не будете ни на что отвлекаться. Сядьте в удобное положение, закройте глаза и прислушайтесь к собственному дыханию. Сосредоточьтесь на своих внутренних ощущениях. Вообще для медитаций существует огромное количество приложений, среди них обязательно найдется то, которое подойдет именно вам. Устанавливайте, пробуйте и наблюдайте, как начинается меняться ваша жизнь.

Хорошее настроение

Да, наверняка, вы замечали, когда настроение на высоте, хочется улыбаться и радоваться. На самом деле это тоже привычка, которая влияет на весь образ жизни. Не концентрируйтесь на плохом, старайтесь замечать хорошее и будьте заняты полезными делами. Когда лень чем-то заниматься, отдохните, возможно, вы просто устали и поэтому нет сил.

Удачная стрижка

Короткая стрижка помогает выглядеть молодо. Но речь идет о действительно актуальной стрижке, которая будет к лицу. Поэтому к выбору мастера стоит отнестись весьма придирчиво. Посмотрите портфолио, если женщины после стрижки выглядят модно и современно, к такому стоит записаться. А вот закрашивать седину, в некоторых случаях не стоит. Все зависит от ваших ощущений и эстетических предпочтений.

Модная одежда