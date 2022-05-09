Волосы жирные у корней и сухие на кончиках — что делать

Такой тип волос — самый неудобный. Непонятно, что с ними делать: частое мытье вредно для длины, но с грязной головой ходить тоже неудобно. «Рамблер» связался с врачом-трихологом и узнал секреты ухода за такими «непонятными» волосами.
Если ваши корни часто «жирнятся», то у вас жирный тип кожи головы. Часто это обусловлено генетической предрасположенностью. Как правило, при таком типе кожи головы кожа лица тоже жирная.
Подобрать шампунь для жирной кожи. Они содержат цинк, деготь, ментол, кремний — это все то, что подавляет жирность.
Не наносить на кожу головы бальзамы, кондиционеры и масла. У этих продуктов кислотная среда, которая способствует распространению бактерий. Жирная кожа и так этому подвержена из-за гиперфункции сальной железы.
Мыть голову по потребности. Существует убеждение, что если реже мыть голову, то она перестанет жирниться. Такого не может быть: обращать внимание нужно на здоровье кожи в первую очередь.
Сухие волосы — это свидетельство того, что волосам не хватает жиров. Мы пьем мало воды, наносим урон химическими средствами, неправильно используем горячие инструменты, не используем термозащиту — все это вредит волосам.
Делать питательные маски для волос.
Обратить внимание на содержание белка. Белок — основной строительный материал в организме. Если его не хватает, волосы будут тонкие, ломкие и сухие.
Не забывать про питьевой режим.
Потреблять больше жирной пищи: омега 3, растительные масла (оливковые, масла тмина, льняное).