Волосы жирные у корней и сухие на кончиках — что делать

Такой тип волос — самый неудобный. Непонятно, что с ними делать: частое мытье вредно для длины, но с грязной головой ходить тоже неудобно. «Рамблер» связался с врачом-трихологом и узнал секреты ухода за такими «непонятными» волосами.

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Жирные корни: что делать

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Если ваши корни часто «жирнятся», то у вас жирный тип кожи головы. Часто это обусловлено генетической предрасположенностью. Как правило, при таком типе кожи головы кожа лица тоже жирная.

Кожа может внезапно стать жирной из-за нескольких факторов. Кохас Ольга Алексеевна Врач-трихолог, Вице-президент Евразийской Трихологической Ассоциации

гормональные проблемы : например, повышение мужских гормонов;

: например, повышение мужских гормонов; проблемы углеводного обмена : то есть вы потребляете больше углеводов, чем белков.

: то есть вы потребляете больше углеводов, чем белков. неправильный уход за кожей головы: многие шампуни плохо не моют голову. Есть моющие шампуни, а есть поддерживающие цвет. Производители специально разделяют, чтобы клиенты больше покупали.

Как с этим бороться

Подобрать шампунь для жирной кожи. Они содержат цинк, деготь, ментол, кремний — это все то, что подавляет жирность.

Не наносить на кожу головы бальзамы, кондиционеры и масла. У этих продуктов кислотная среда, которая способствует распространению бактерий. Жирная кожа и так этому подвержена из-за гиперфункции сальной железы.

Мыть голову по потребности. Существует убеждение, что если реже мыть голову, то она перестанет жирниться. Такого не может быть: обращать внимание нужно на здоровье кожи в первую очередь.

Сухие концы: что делать

Сухие волосы — это свидетельство того, что волосам не хватает жиров. Мы пьем мало воды, наносим урон химическими средствами, неправильно используем горячие инструменты, не используем термозащиту — все это вредит волосам.

Как с этим бороться

Делать питательные маски для волос.

Обратить внимание на содержание белка. Белок — основной строительный материал в организме. Если его не хватает, волосы будут тонкие, ломкие и сухие.

Не забывать про питьевой режим.

Потреблять больше жирной пищи: омега 3, растительные масла (оливковые, масла тмина, льняное).