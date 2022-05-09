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3 часа назад

Волосы жирные у корней и сухие на кончиках — что делать

Мира Маркина
Кохас Ольга Алексеевнаэксперт

Такой тип волос — самый неудобный. Непонятно, что с ними делать: частое мытье вредно для длины, но с грязной головой ходить тоже неудобно. «Рамблер» связался с врачом-трихологом и узнал секреты ухода за такими «непонятными» волосами.

Волосы жирные у корней и сухие на кончиках — что делать
Фото: unsplash.comunsplash.com

Жирные корни: что делать

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Если ваши корни часто «жирнятся», то у вас жирный тип кожи головы. Часто это обусловлено генетической предрасположенностью. Как правило, при таком типе кожи головы кожа лица тоже жирная.

Кожа может внезапно стать жирной из-за нескольких факторов.
Кохас Ольга Алексеевна
Кохас Ольга АлексеевнаВрач-трихолог, Вице-президент Евразийской Трихологической Ассоциации
  • гормональные проблемы: например, повышение мужских гормонов;
  • проблемы углеводного обмена: то есть вы потребляете больше углеводов, чем белков.
  • неправильный уход за кожей головы: многие шампуни плохо не моют голову. Есть моющие шампуни, а есть поддерживающие цвет. Производители специально разделяют, чтобы клиенты больше покупали.

Как с этим бороться

Подобрать шампунь для жирной кожи. Они содержат цинк, деготь, ментол, кремний — это все то, что подавляет жирность.

Не наносить на кожу головы бальзамы, кондиционеры и масла. У этих продуктов кислотная среда, которая способствует распространению бактерий. Жирная кожа и так этому подвержена из-за гиперфункции сальной железы.

Мыть голову по потребности. Существует убеждение, что если реже мыть голову, то она перестанет жирниться. Такого не может быть: обращать внимание нужно на здоровье кожи в первую очередь.

Сухие концы: что делать

Сухие волосы — это свидетельство того, что волосам не хватает жиров. Мы пьем мало воды, наносим урон химическими средствами, неправильно используем горячие инструменты, не используем термозащиту — все это вредит волосам.

Как с этим бороться

Делать питательные маски для волос.

Обратить внимание на содержание белка. Белок — основной строительный материал в организме. Если его не хватает, волосы будут тонкие, ломкие и сухие.

Не забывать про питьевой режим.

Потреблять больше жирной пищи: омега 3, растительные масла (оливковые, масла тмина, льняное).

  • Домашние яичные, творожные маски я не рекомендую категорически. От них нет никакого толку.
  • Обычные масла (касторовые/ репейные) не помогут. Они достаточно гидрофильны: вытягивают собственную влагу из волос. Масла для волос должны быть от профессиональных производителей.
Красота,
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