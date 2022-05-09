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3 часа назад

Врач объяснил, почему стоит забыть про самодельную косметику

РИА "ФедералПресс"

Дерматолог и косметолог Станислав Арканников объяснил россиянкам, почему самодельные крема и лосьоны могут быть опасны для кожи.

Врач объяснил, почему стоит забыть про самодельную косметику
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Конечно, можно в домашних условиях нафантазировать крем, маску, но особой пользы от такой косметики не будет»,

– объяснил эксперт.

Дерматолог Станислав Арканников уверил россиянок, что домашние средства могут не только не проникнуть на нужные слои эпидермиса, но и вызвать аллергическую реакцию организма. К тому же срок годности самодельной косметики не превышает 24 часов, а производимая на заводах имеет в составе безопасные консерванты.

Если желание сделать свою косметику связано с тем, что многие бренды ушли из России, то переживать не стоит: их скоро заменят местные производители, сообщает радио «Спутник».

Красота,
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