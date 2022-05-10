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3 часа назад

Журналистка нашла легкий способ создать модную прическу из 1990-х

Lenta.ru

Редактор портала Glamour Джорджия Тродд нашла легкий способ создать прическу, которая вернулась в моду из 1990-х годов. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка нашла способ создать модную прическу из 1990-х
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналистка рассказала, что отрезала свои волосы длиной до бедер и после этого начала активно завивать их в трендовые в нынешнем сезоне кудри. По словам Тродд, она перепробовала множество средств и инструментов для укладки, однако ни одно из них ей не помогло — через некоторое время пряди все равно становились прямыми.

Героиня материала заявила, что опробовала горячие бигуди и осталась довольна результатом.

«Этот способ укладки моих волос оказался самым простым. Он придал моей прическе объем, упругость и гламурный вид», — поделилась впечатлением Тродд и добавила, что теперь использует для укладки только бигуди.

По мнению модного редактора, щипцы для завивки сильно нагреваются, что негативно сказывается на структуре волос. Вместо этого она порекомендовала использовать бигуди, держа их на волосах около 15 минут для получения более стойкой укладки.

«Главное — не применяйте их на мокрых локонах!» — заключила она.

Красота,
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