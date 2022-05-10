Журналистка нашла способ создать модную прическу из 1990-х

Журналистка рассказала, что отрезала свои волосы длиной до бедер и после этого начала активно завивать их в трендовые в нынешнем сезоне кудри. По словам Тродд, она перепробовала множество средств и инструментов для укладки, однако ни одно из них ей не помогло — через некоторое время пряди все равно становились прямыми.