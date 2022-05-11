Названы самые вредные цвета краски для волос

Врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эстетической медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДН Анна Карпова назвала самые вредные цвета краски для волос. Ее предостережения приводит издание «Доктор Питер».

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По словам врача, наиболее повреждающее действие на структуру волоса оказывает окислитель, необходимый для разрушения собственного пигмента волос.

«Поэтому все оттенки блонда, связанные с обесцвечиванием собственного пигмента считаются самыми вредными. Ну и безусловно, вновь отрастающий волос имеет естественный цвет, и поэтому необходима последующая процедура высветления»,

— предупреждает Карпова, уточняя, что череда частых обесцвечиваний приводит к сухости и ломкости волос.

Кроме того, продолжает врач, не полезны и разноцветные перманентные колеры на основе химических красителей — синие, малиновые, зеленые.