Какие компоненты шампуня могут «убить» волосы

А вы изучаете состав перед покупкой?

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Очень часто мы приобретаем то или иное ухаживающее средство, не всегда тщательно изучая состав. Трихологи уверены, что опираясь при выборе только на симпатичный флакон, вы медленно разрушаете волосы. Конечно, необязательно откладывать шампунь, если вы заметили не совсем полезный консервант, однако мы собрали для вас небольшой гайд по компонентам, которых точно не должно быть в составе.

Формальдегид

Один из самых опасных компонентов в составе шампуня. Хотя большинство крупных производителей предпочитают отказываться от формальдегида, иногда его можно встретить в составе продуктов менее известных брендов. По своей сути формальдегид является канцерогеном, который используется в качестве консерванта. Помимо того, что он крайне отрицательно сказывается на качестве волос, он может медленно разрушать весь организм, если вы вовремя не откажитесь от средства, где формальдегид является одним из ключевых компонентов.

Силиконы

ПАВы в составе шампуня не оказывают такого разрушающего эффекта, как формальдегид, однако их наличие должно вас насторожить. Силиконы могут быть водорастворимыми, они и используются в составе шампуней. Как правило, они необходимы для связывания компонентов и в результате остаются на волосах в виде пленки. Нам кажется, что волосы стали более гладкими и не пушатся, на самом деле никакого ухаживающего эффекта не произошло и эффект гладкости будет всего лишь временным. Постепенно волосы будут становиться тяжелее, и вы будете терять ощущение чистоты.

Хлорид натрия