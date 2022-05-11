Умываться с гидрофильным маслом: как сделать уход более эффективным

Многие специалисты, работающие в сфере красоты, хвалят такой продукт, как гидрофильное масло. На первый взгляд может показаться странным то, что загрязнения рекомендуют удалять маслом, но на самом деле, косметологи уже давно рекомендуют добавить его в свой уход. В материале “Рамблера” — о том, как пользоваться гидрофильным маслом, и кому оно подходит.

Фото: burst.shopify.com burst.shopify.com

Что это такое

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Помимо самих масел в состав этого средства входят витамины и другие полезные для кожи компоненты. Гидрофильное масло пришло на европейский рынок во время роста популярности корейских брендов. Оно появилось на азиатском рынке, где женщины полюбили его за то, что он хорошо удаляет с кожи BB и CC крем. Уже после этого гидрофильное масло появилось на европейском рынке. Однако стоит помнить, что корейская система ухода за лицом включает в себя несколько ступеней, поэтому, если вы будете пользоваться гидрофильным маслом, только им вы не ограничитесь.

Кому подойдет

Считается, что лучше всего оно смывает косметику, в частности грим и водостойкий макияж, но также гидрофильное масло хорошо влияет на проблемную кожу с расширенными порами. Дело в том, что гидрофильное масло растворяет загрязнения, поэтому очищение получается глубже. Пена и гели для умывания снимают загрязнения лишь с поверхности кожи.

Также гидрофильное масло используют поклонники массажа лица. Оно не забивается в поры, помогает очистить кожу, а руки по нему очень легко скользят, поэтому его удобно использовать для различных целей.

Гидрофильное масло может помочь тем, кто после умывания чувствует сухость и стянутость кожи. Оно создает на лице тонкую пленку, которая защищает кожу от потери влаги и помогает ей быстрее восстанавливаться.

Как пользоваться

Масло наносят на сухую кожу и делают небольшой массаж лица для того, чтобы удалить все загрязнения. После этого его смывают теплой водой или влажным полотенцем. Гидрофильное масло остается первым этапом очищения кожи. После него можно использовать пенку, сыворотку, крем, тоник или все вместе.