Женщинам назвали несложный способ сохранить кожу упругой

Терапевт, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России профессор Оксана Драпкина назвала женщинам несложный способ сохранить кожу упругой с помощью питания. Главным продуктом для красоты она назвала пророщенную пшеницу, сообщило издание «АиФ».

«Для поддержания упругости и свежести кожи необходимо постоянное обновление волокон эластина и коллагена. На это мы можем повлиять с помощью питания. Для поддержания нужного количества эластина и коллагена в коже необходимо получать в достаточном количестве белок, витамин С, железо, медь и цинк»,

— рассказала эксперт, добавив, что для этого нужно питаться правильно и сбалансированно.

Продуктом, содержащим в себе все необходимые элементы, врач назвала пророщенную пшеницу. В проростках зерна аминокислоты и микроэлементы находятся в активной и легкодоступной для всасывания форме. По словам медика, у ростков по сравнению с цельным зерном другой химический состав.

«Зерна нужно выбирать только целые, необработанные, без плесени, — посоветовала Драпкина. — Тщательно промыть пшеницу под проточной водой, поместить в миску и залить холодной нехлорированной водой. Зерна для набухания должны простоять ночь».

После зерна следует промыть проточной водой, поместить в миску под чистой влажной салфеткой или марлей (ее стоит сложить в несколько слоев). Терапевт отметила, что ростки появятся через пару дней, и после этого пшеницу можно добавлять в блюда: например, в легкие овощные салаты.