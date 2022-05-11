Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

Женщинам назвали несложный способ сохранить кожу упругой

Lenta.ru

Терапевт, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России профессор Оксана Драпкина назвала женщинам несложный способ сохранить кожу упругой с помощью питания. Главным продуктом для красоты она назвала пророщенную пшеницу, сообщило издание «АиФ».

Женщинам назвали несложный способ сохранить кожу упругой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Для поддержания упругости и свежести кожи необходимо постоянное обновление волокон эластина и коллагена. На это мы можем повлиять с помощью питания. Для поддержания нужного количества эластина и коллагена в коже необходимо получать в достаточном количестве белок, витамин С, железо, медь и цинк»,

— рассказала эксперт, добавив, что для этого нужно питаться правильно и сбалансированно.

Продуктом, содержащим в себе все необходимые элементы, врач назвала пророщенную пшеницу. В проростках зерна аминокислоты и микроэлементы находятся в активной и легкодоступной для всасывания форме. По словам медика, у ростков по сравнению с цельным зерном другой химический состав.

«Зерна нужно выбирать только целые, необработанные, без плесени, — посоветовала Драпкина. — Тщательно промыть пшеницу под проточной водой, поместить в миску и залить холодной нехлорированной водой. Зерна для набухания должны простоять ночь».

После зерна следует промыть проточной водой, поместить в миску под чистой влажной салфеткой или марлей (ее стоит сложить в несколько слоев). Терапевт отметила, что ростки появятся через пару дней, и после этого пшеницу можно добавлять в блюда: например, в легкие овощные салаты.

Драпкина добавила, что, покупая уже готовую пророщенную пшеницу, нужно выбирать ту, ростки которой не превышают четырех миллиметров.

Красота,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители