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1 час назад

Названа еще одна модная стрижка на лето 2022 года

Lenta.ru

Парикмахер салона The Hair Bros в Лондоне Ник Лэтэм назвал французский боб еще одной модной стрижкой предстоящего лета. Соотвествующий материал появился на сайте издания Glamour.

Названа еще одна модная стрижка на лето 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению стилиста, упомянутая стрижка представляет собой каре с короткой или длинной челкой.

«Линия волос должна быть на линии челюсти, а передние пряди — доходить до губ»,

— уточнил Лэтэм.

В беседе с изданием специалист обратил особое внимание читателей на внешний вид челки. Он отметил, что по форме она должна быть похожа на «бахрому» или «шторку».

«Отрезайте пряди хаотично, большими частями, точечно и рвано. Главное — избегать четких прямых переходов»,

— отметил стилист.

В заключение Лэтэм добавил, что французский боб довольно легко укладывать. Эксперт посоветовал на чуть подсушенные полотенцем волосы нанести кремовый бальзам и текстурирующий спрей. После этого, по его словам, необходимо уложить локоны феном, используя при этом специальную насадку — диффузор.

Красота,
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