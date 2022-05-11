Названа еще одна модная стрижка на лето 2022 года

Парикмахер салона The Hair Bros в Лондоне Ник Лэтэм назвал французский боб еще одной модной стрижкой предстоящего лета. Соотвествующий материал появился на сайте издания Glamour.
По мнению стилиста, упомянутая стрижка представляет собой каре с короткой или длинной челкой.
«Линия волос должна быть на линии челюсти, а передние пряди — доходить до губ»,
— уточнил Лэтэм.
В беседе с изданием специалист обратил особое внимание читателей на внешний вид челки. Он отметил, что по форме она должна быть похожа на «бахрому» или «шторку».
«Отрезайте пряди хаотично, большими частями, точечно и рвано. Главное — избегать четких прямых переходов»,
— отметил стилист.
В заключение Лэтэм добавил, что французский боб довольно легко укладывать. Эксперт посоветовал на чуть подсушенные полотенцем волосы нанести кремовый бальзам и текстурирующий спрей. После этого, по его словам, необходимо уложить локоны феном, используя при этом специальную насадку — диффузор.