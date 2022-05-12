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33 минуты назад

Модель показала изменения во внешности после нанесения 600 тату

Lenta.ru

Австралийская модель Эмбер Люк показала изменения во внешности после нанесения более 600 тату по всему телу. На ее пост в соцсети обратило внимание издание Daily Star.

Модель показала изменения во внешности после 600 тату
Фото: @amberluke666@amberluke666

Жительница Брисбена, Австралия, выложила коллаж из двух фото. Слева она разместила снимок, сделанный семь лет назад. На старой фотографии девушка запечатлена с русыми волосами, заплетенными в две косы, и в обнажающей зону декольте майке. При этом на кадре видно чистое лицо Люк, черты которого она подчеркнула контрастным макияжем.

На снимке справа модель показала, как выглядит на данный момент. Она позировала с окрашенными в синий и сиреневый цвета прядями и в прозрачном наряде с оборками, сквозь который заметна покрытая узорами кожа. Кроме того, рисунки занимали большую часть лица девушки.

«Семилетняя трансформация. Вау! За это время я получила много сведений об анатомии человека. К тому же у меня есть знания о борьбе с инфекциями, о нанесении татуировок и о модификациях тела. Но самое главное, я узнала больше о самой себе», — отметила Люк в подписи к посту.

В декабре 2021 года Эмбер Люк показала поклонникам свое лицо после множества новых процедур. В их число вошли коррекция формы подбородка, введение филлеров в губы, скулы, подбородок и косметологическая процедура, которая убирает мешки под глазами. В подписи к публикации, которая набрала больше 2000 лайков, Люк назвала подписчикам плюсы каждой из них.

Красота,Мешки под глазами,
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