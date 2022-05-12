Массаж пощечинами и другие процедуры «омоложения»

«Оставаться молодой и красивой любой ценой» — этот девиз многие женщины понимают и исполняют буквально, порой не задумываясь о самом главном — своем здоровье. Перепробовав различные косметологические процедуры, красавицы все равно находят в себе несовершенства и стремятся их устранить. Каждая новая маркетинговая уловка, обещающая моментальный омолаживающий эффект, на самом деле может обернуться опасным экспериментом.

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Анастасия Дубинская

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Руководитель школы естественного омоложения «Ревитоника», рассказывает, какие новомодные способы добиться сияющего лица не имеют ничего общего с естественным омоложением

Использование игольчатых массажеров на лице

Аппликаторы Кузнецова или Ляпко аккупунктурно воздействуют на организм и действительно благотворно влияют на обменные процессы и регенерацию тканей. Действие массажеров можно сравнить с иглоукалыванием, потому что происходит точечная стимуляция определенных участков тела. Вот только нельзя применять подобные аппликаторы на лице. Кожа лица намного тоньше кожи тела, поэтому иголки наносят травму, в результате которой появляются точечные кровоизлияния. Опасность вызывают ситуации, когда эти ранки инфицируются и воспаляются.

Аналогичного отрицательного эффекта можно добиться в результате прокатывания мезороллером по лицу. От этого валика с иголками на нежной коже образуются микрорубцы, которые после нескольких регулярных процедур превратятся в сплошную рубцовую ткань. О красоте в таком случае можно забыть!

Применение перкуссионного пистолета в зоне лица

Этот массажный аппарат совершает серию коротких быстрых ударов, которые глубоко проникают в мягкие ткани и способствуют расслаблению мышц, снятию боли и улучшению кровоснабжения в тканях. Но при чем тут лицо? Аппарат предназначен для использования спортсменами, физиотерапевтами в целях снятия напряжения с бедренных и ягодичных мышц после сильных нагрузок. А на лице перкуссионные удары могут повредить нервные окончания и вызвать неврологические проблемы. Стоит ли так рисковать?

Массаж пощечинами

Странная методика, по слухам практикуемая тайцами. Цель такого способа одна — усилить прилив крови к лицу. Но зачем это делать таким негативным образом? Рефлекторные спазмы лицевых мышц, кровоподтеки, боль вряд ли способствуют омоложению.

Гирудотерапия, или лечение пиявками

Ставка в этой процедуре идет на фермент пиявки, который находится в слюне. Специалисты советуют класть пиявку на лицо для избавления от морщин и омоложения крови. Биологически активные вещества, находящиеся в слюне пиявки, оказывают уникальное воздействие на акупунктурные точки в течение трех месяцев после процедуры. Однако гирудотерапевты умалчивают, что после пиявок могут остаться шрамы, не проходящие годами. Идти ли на такой риск, вопрос спорный.

Процедура Хиджама

Капиллярное кровопускание с помощью вакуума. Медицинские кабинеты, предлагающие эту процедуру, обещают, что в результате сеанса удаляется небольшое количество мертвой крови, улучшается крово- и лимфообращение, трофика тканей.

Шарлатаны обещают избавление от болей, спазмов и воспалительных процессов, улучшение состояния всего организма.

Но эта процедура может привести к смерти: «Сосуды на лице имеют анатомическую связь с сосудами головного мозга, поэтому пузыри воздуха, кусочки ткани, бактерии, образовавшиеся тромбы — все эти инородные частицы могут попасть напрямую в мозг и вызвать воспаление мозговых оболочек. Это опасно для жизни!» — пояснила Анастасия Дубинская.