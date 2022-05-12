Массаж пощечинами и другие процедуры «омоложения»

«Оставаться молодой и красивой любой ценой» — этот девиз многие женщины понимают и исполняют буквально, порой не задумываясь о самом главном — своем здоровье. Перепробовав различные косметологические процедуры, красавицы все равно находят в себе несовершенства и стремятся их устранить. Каждая новая маркетинговая уловка, обещающая моментальный омолаживающий эффект, на самом деле может обернуться опасным экспериментом.
Анастасия Дубинская
Руководитель школы естественного омоложения «Ревитоника», рассказывает, какие новомодные способы добиться сияющего лица не имеют ничего общего с естественным омоложением
Аппликаторы Кузнецова или Ляпко аккупунктурно воздействуют на организм и действительно благотворно влияют на обменные процессы и регенерацию тканей. Действие массажеров можно сравнить с иглоукалыванием, потому что происходит точечная стимуляция определенных участков тела. Вот только нельзя применять подобные аппликаторы на лице. Кожа лица намного тоньше кожи тела, поэтому иголки наносят травму, в результате которой появляются точечные кровоизлияния. Опасность вызывают ситуации, когда эти ранки инфицируются и воспаляются.
Аналогичного отрицательного эффекта можно добиться в результате прокатывания мезороллером по лицу. От этого валика с иголками на нежной коже образуются микрорубцы, которые после нескольких регулярных процедур превратятся в сплошную рубцовую ткань. О красоте в таком случае можно забыть!
Этот массажный аппарат совершает серию коротких быстрых ударов, которые глубоко проникают в мягкие ткани и способствуют расслаблению мышц, снятию боли и улучшению кровоснабжения в тканях. Но при чем тут лицо? Аппарат предназначен для использования спортсменами, физиотерапевтами в целях снятия напряжения с бедренных и ягодичных мышц после сильных нагрузок. А на лице перкуссионные удары могут повредить нервные окончания и вызвать неврологические проблемы. Стоит ли так рисковать?
Странная методика, по слухам практикуемая тайцами. Цель такого способа одна — усилить прилив крови к лицу. Но зачем это делать таким негативным образом? Рефлекторные спазмы лицевых мышц, кровоподтеки, боль вряд ли способствуют омоложению.
Ставка в этой процедуре идет на фермент пиявки, который находится в слюне. Специалисты советуют класть пиявку на лицо для избавления от морщин и омоложения крови. Биологически активные вещества, находящиеся в слюне пиявки, оказывают уникальное воздействие на акупунктурные точки в течение трех месяцев после процедуры. Однако гирудотерапевты умалчивают, что после пиявок могут остаться шрамы, не проходящие годами. Идти ли на такой риск, вопрос спорный.
Капиллярное кровопускание с помощью вакуума. Медицинские кабинеты, предлагающие эту процедуру, обещают, что в результате сеанса удаляется небольшое количество мертвой крови, улучшается крово- и лимфообращение, трофика тканей.
Шарлатаны обещают избавление от болей, спазмов и воспалительных процессов, улучшение состояния всего организма.
Но эта процедура может привести к смерти: «Сосуды на лице имеют анатомическую связь с сосудами головного мозга, поэтому пузыри воздуха, кусочки ткани, бактерии, образовавшиеся тромбы — все эти инородные частицы могут попасть напрямую в мозг и вызвать воспаление мозговых оболочек. Это опасно для жизни!» — пояснила Анастасия Дубинская.
Каждый из этих методов стремится вызвать артериальную гиперемию через травму кожи и боль. Появившийся отек на время скроет морщины и эстетические несовершенства, но о естественном омоложении и сохранении красоты на долгие годы тут и речи нет.