Стилистка раскрыла плюсы трендовой летней прически

Звездная стилистка Санни Брук раскрыла плюсы трендовой летней прически как у актрисы Холли Берри. Соответствующий материал появился на сайте издания Popsugar.

Речь идет о «воздушной» стрижке — многослойной прическе с равномерно распределенными пышными слоями волос.

«Она помогает избавиться от тяжести и придать образу легкость», — рассказала Брук.

По словам специалистки, данная прическа подходит обладательницам кудрявых прядей. Так, в качестве примера она привела американскую актрису Холли Берри. Однако Брук также заявила, что указанный метод преображения волос может понравится и тем девушкам, у которых от природы тонкие или густые локоны.

В заключение стилистка отметила, что «воздушная» стрижка достаточно проста в укладке, для которой порекомендовала использовать несмываемые средства с увлажняющим и разглаживающим действием.