Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

Стилистка раскрыла плюсы трендовой летней прически

Lenta.ru

Звездная стилистка Санни Брук раскрыла плюсы трендовой летней прически как у актрисы Холли Берри. Соответствующий материал появился на сайте издания Popsugar.

Стилистка раскрыла плюсы трендовой летней прически
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о «воздушной» стрижке — многослойной прическе с равномерно распределенными пышными слоями волос.

«Она помогает избавиться от тяжести и придать образу легкость», — рассказала Брук.

По словам специалистки, данная прическа подходит обладательницам кудрявых прядей. Так, в качестве примера она привела американскую актрису Холли Берри. Однако Брук также заявила, что указанный метод преображения волос может понравится и тем девушкам, у которых от природы тонкие или густые локоны.

В заключение стилистка отметила, что «воздушная» стрижка достаточно проста в укладке, для которой порекомендовала использовать несмываемые средства с увлажняющим и разглаживающим действием.

Раннее в мае парикмахер и стилист Ларри Кинг назвал стрижку из 1960-х главным трендом грядущего лета. По словам эксперта, в теплом сезоне будет актуальна стрижка флип — один из вариантов боба с завитыми наружу кончиками. Данная прическа стала популярна в 1960-х годах благодаря бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди и американской актрисе Мэри Тайлер Мур.

Красота,Мэри Мур,Ларри Кинг,Жаклин Кеннеди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители