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16 минут назад

Названы лучшие напитки для худеющих

Lenta.ru

Диетолог Майкл Мосли напомнил худеющим о важности соблюдения питьевого режима во время диеты и назвал лучшие напитки для тех, кто хочет сбросить вес. Об этом сообщает Daily Express.

Названы лучшие напитки для худеющих
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, худеющим стоит не забывать пить воду, чтобы предотвратить обезвоживание во время тренировок. Он рекомендует пить больше жидкости тем, кто больше двигается, чтобы поддерживать оптимальный водно-солевой баланс. Чтобы разнообразить вкус, Мосли советует добавлять в воду лимон, лайм или имбирь.

Худеющим можно включить в рацион черный кофе и чай за счет низкой калорийности, отмечает он. Однако диетолог предупреждает, что нельзя пить больше двух чашек кофе в день. Тем, кто любит кофе или чай с молоком, он советует выпивать одну чашку во время перекуса и выбирать нежирное молоко.

Минеральная вода, по словам специалиста, является еще одним хорошим напитком для худеющих. Она способствует ощущению сытости и удерживает от переедания.

Мосли советует воздержаться от диетических сладких газировок. Несмотря на низкую калорийность, по его словам, в них все же используются подсластители, которые могут сформировать зависимость от сладкого.

Ранее сообщалось, что британский врач Сара Кайт назвала пять простых и эффективных способов избавления от жира на животе. По мнению Кайт, первый шаг на пути к стройности — осознанное питание.

Красота,Майкл Мосли,
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