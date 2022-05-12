Названы лучшие напитки для худеющих

Диетолог Майкл Мосли напомнил худеющим о важности соблюдения питьевого режима во время диеты и назвал лучшие напитки для тех, кто хочет сбросить вес. Об этом сообщает Daily Express.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалиста, худеющим стоит не забывать пить воду, чтобы предотвратить обезвоживание во время тренировок. Он рекомендует пить больше жидкости тем, кто больше двигается, чтобы поддерживать оптимальный водно-солевой баланс. Чтобы разнообразить вкус, Мосли советует добавлять в воду лимон, лайм или имбирь.

Худеющим можно включить в рацион черный кофе и чай за счет низкой калорийности, отмечает он. Однако диетолог предупреждает, что нельзя пить больше двух чашек кофе в день. Тем, кто любит кофе или чай с молоком, он советует выпивать одну чашку во время перекуса и выбирать нежирное молоко.

Минеральная вода, по словам специалиста, является еще одним хорошим напитком для худеющих. Она способствует ощущению сытости и удерживает от переедания.

Мосли советует воздержаться от диетических сладких газировок. Несмотря на низкую калорийность, по его словам, в них все же используются подсластители, которые могут сформировать зависимость от сладкого.