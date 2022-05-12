Модель с инвалидностью приняла участие на Неделе моды

Модель Стефани Келли впервые приняла участие на Неделе моды в Австралии вопреки своей инвалидности. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя манекенщица заявляет, что стремится придать огласке факт того, что она вышла на подиум, страдая при этом от тяжелых хронических заболеваний.

«Я надеюсь, что мой опыт покажет многим, что тяжелобольные люди, обвешанные медицинскими устройствами, могут жить нормальной жизнью», — уточнила она.

Отмечается, что в детстве у Келли диагностировали множественные сердечные заболевания, из-за чего подростковые годы она провела в инвалидной коляске. В 2018 году девушка попала в крупную автомобильную аварию, после которой потеряла желчный пузырь. Кроме того, у нее диагностировали гастопарез (болезнь «парализованного желудка») и кишечную недостаточность. В результате всех травм модель может питаться только внутривенно благодаря специальным аппаратам.